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20 найефективніших продюсерів і режисерів України. Хто створив головні кінохіти десятиліття? Зеленський, Костюк, Лукіч та інші лідери кіноіндустрії – у рейтингу MRM

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

3 хв читання

топ українських режисерів і продюсерів /колаж Анастасія Решетнік

Хто створив найкасовіші фільми десятиліття – «Мавку», «Скажене весілля» і «Довбуша»? 20 лідерів кіноіндустрії та їхні хіти в рейтингу компанії MRM Фото колаж Анастасія Решетнік

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Компанія Media Resources Management склала рейтинг найефективніших українських кіновиробників. Forbes розповідає про 20 продюсерів і режисерів, чиї фільми зібрали найбільші бокс-офіси за останнє десятиліття. У топі – продюсерка «Мавки» Ірина Костюк із загальними зборами $10,9 млн. Володимир Зеленський – один із п’яти найефективніших продюсерів і режисерів

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За останнє десятиліття 11 українських фільмів змогли зібрати понад $1 млн у національному прокаті, свідчить дослідження компанії MRM. Серед них дві стрічки 2024 року – пригодницька комедія «Я, «Побєда» і Берлін» і горор «Конотопська відьма», які посіли шосту і десяту позиції в рейтингу найкасовіших українських фільмів 2014–2024 років.

Очолює рейтинг мультфільм «Мавка. Лісова пісня», який у 2023 році за сумою касових зборів випередив попереднього рекордсмена – фільм «Я, Ти, Він, Вона» виробництва студії «Квартал 95».

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