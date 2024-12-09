20 найефективніших продюсерів і режисерів України. Хто створив головні кінохіти десятиліття? Зеленський, Костюк, Лукіч та інші лідери кіноіндустрії – у рейтингу MRM

Компанія Media Resources Management склала рейтинг найефективніших українських кіновиробників. Forbes розповідає про 20 продюсерів і режисерів, чиї фільми зібрали найбільші бокс-офіси за останнє десятиліття. У топі – продюсерка «Мавки» Ірина Костюк із загальними зборами $10,9 млн. Володимир Зеленський – один із п’яти найефективніших продюсерів і режисерів

За останнє десятиліття 11 українських фільмів змогли зібрати понад $1 млн у національному прокаті, свідчить дослідження компанії MRM. Серед них дві стрічки 2024 року – пригодницька комедія «Я, «Побєда» і Берлін» і горор «Конотопська відьма», які посіли шосту і десяту позиції в рейтингу найкасовіших українських фільмів 2014–2024 років.

Очолює рейтинг мультфільм «Мавка. Лісова пісня», який у 2023 році за сумою касових зборів випередив попереднього рекордсмена – фільм «Я, Ти, Він, Вона» виробництва студії «Квартал 95».