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20 самых эффективных продюсеров и режиссеров Украины. Кто создал главные кинохиты десятилетия? Зеленский, Костюк, Лукич и другие лидеры киноиндустрии – в рейтинге MRM

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

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топ українських режисерів і продюсерів /коллаж Анастасия Решетник

Кто создал самые кассовые фильмы десятилетия – «Мавку», «Безумную свадьбу» и «Довбуша»? 20 лидеров киноиндустрии и их хиты в рейтинге компании MRM Фото коллаж Анастасия Решетник

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Компания Media Resources Management составила рейтинг самых эффективных украинских кинопроизводителей. Forbes рассказывает о 20 продюсерах и режиссерах, чьи фильмы собрали самые большие бокс-офисы за последнее десятилетие. В топе – продюсер «Мавки» Ирина Костюк с общими сборами $10,9 млн. Владимир Зеленский – один из пяти самых эффективных продюсеров и режиссеров

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В последнее десятилетие 11 украинских фильмов смогли собрать более $1 млн в национальном прокате, свидетельствует исследование компании MRM. Среди них две ленты 2024 года – приключенческая комедия «Я, «Победа» и Берлин» и хоррор «Конотопская ведьма», занявшие шестую и десятую позиции в рейтинге самых кассовых украинских фильмов 2014–2024 годов.

Возглавляет рейтинг мультфильм «Мавка. Лесная песня», который в 2023-м по сумме кассовых сборов опередил предыдущего рекордсмена – фильм «Я, Ты, Он, Она» производства студии «Квартал 95».

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