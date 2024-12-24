Українці 75 000 разів купили книги за «тисячу Зеленського». Які обирають найчастіше

Українці 75 000 разів придбали книжки за 1000 грн по програмі «Зимова єПідтримка», повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. До топ-3 бестселерів «Зимової єПідтримки» увійшов український психологічний трилер «Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка.

Ключові факти

Із «Зимова єПідтримка» в Дії українці набрали 75 000 кошиків з книжками та витратили на них вже понад 53,3 млн грн.

Найчастіше 1000 грн витрачали в таких книгарнях і видавництвах: Bookchef, КСД, Віхола, Vivat, ВСЛ, Readberry.

Інфографіка: Telegram/ Михайло Федоров

Які книжки купують найчастіше

«Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення» Бріанни Вест

«Покинь, якщо кохаєш» Коллін Гувер

«Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка

«Малечі про інтимні речі» Юлії Ярмоленко, Марʼяни Гілевич

«Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією» Володимира Станчишина

«Залишся, якщо кохаєш» Коллін Гувер

«Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі» Вiктора Франкла

«Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш» Джима Лоулесса

«Посібник з убивства для хорошої дівчинки» Голлі Джексон

«Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни» Х. Д. Карлтон

Контекст

З початку грудня уряд почав приймати заявки на виплату «Зимової єПідтримки» у розмірі 1000 грн. Процес отримання виплат викликав у суспільства низку запитань. Що з цього правда, а де міфи й маніпуляція? Forbes зібрав найпопулярніші запитання і поставив їх банкам і Мінекономіки.

10 грудня українці почали отримувати виплати за програмою «Зимова єПідтримка». Кошти можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний звʼязок, страхування та інші послуги. Також можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми.

Також 1000 грн можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації.