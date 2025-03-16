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«Фотографія в Україні недооцінена». Режисер, фотограф і арткураторка хочуть запустити в Києві Дім фотографії за $7 млн. Що це за проєкт?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

Український дім фотографії /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Співзасновники Українського дому фотографії Марк Вілкінс і Олександр Маслов Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Український дім фотографії об’єднає під своїм дахом галерею, освітній та робочий простори і низку бізнесів, зокрема книгарню «Сенс» Олексія Ерінчака і новий заклад Михайла Кацуріна. Автори проєкту – режисер Марк Вілкінс, фотограф Саша Маслов і арткураторка Катерина Радченко. Що вони задумали?

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Режисер Марк Вілкінс і фотограф Саша Маслов знайомі близько десяти років. Вілкінс – співзасновник київської галереї The Naked Room, фудпростору «Рейтарська Circle» і відпочинкового комплексу The Riverbirdʼs Nest у Витачеві. Уродженець Харкова Маслов, який з 2008 року жив і працював у Нью-Йорку, знімає війну в Україні для найбільших американських видань. Він – автор знакових портретів Володимира Зеленського для журналу Die Zeit і Михайла Федорова для обкладинки Wired.

У 2022-му Маслов запропонував Вілкінсу долучитися до запуску Українського дому фотографії (The Ukrainian House of Photography, UHP). «Це моя багаторічна мрія», – каже фотограф. За задумом, UHP має стати одним із ключових для індустрії артцентрів – проводитиме виставки, дослідження, івенти, освітні та грантові проєкти.

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