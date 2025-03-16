«Фотографія в Україні недооцінена». Режисер, фотограф і арткураторка хочуть запустити в Києві Дім фотографії за $7 млн. Що це за проєкт?

Український дім фотографії об’єднає під своїм дахом галерею, освітній та робочий простори і низку бізнесів, зокрема книгарню «Сенс» Олексія Ерінчака і новий заклад Михайла Кацуріна. Автори проєкту – режисер Марк Вілкінс, фотограф Саша Маслов і арткураторка Катерина Радченко. Що вони задумали?

Режисер Марк Вілкінс і фотограф Саша Маслов знайомі близько десяти років. Вілкінс – співзасновник київської галереї The Naked Room, фудпростору «Рейтарська Circle» і відпочинкового комплексу The Riverbirdʼs Nest у Витачеві. Уродженець Харкова Маслов, який з 2008 року жив і працював у Нью-Йорку, знімає війну в Україні для найбільших американських видань. Він – автор знакових портретів Володимира Зеленського для журналу Die Zeit і Михайла Федорова для обкладинки Wired.

У 2022-му Маслов запропонував Вілкінсу долучитися до запуску Українського дому фотографії (The Ukrainian House of Photography, UHP). «Це моя багаторічна мрія», – каже фотограф. За задумом, UHP має стати одним із ключових для індустрії артцентрів – проводитиме виставки, дослідження, івенти, освітні та грантові проєкти.