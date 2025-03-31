Автослесарь-психолог «Витя» за миллион. «Киевстар ТВ» впервые выпустит оригинальный сериал, на который потратит $1 млн. Зачем это стримингу?

Второй крупнейший украинский стриминг «Киевстар ТВ» впервые инвестировал в создание оригинального сериала для своей платформы. Цель – сотни тысяч новых или возвращенных подписчиков. Конкурент Sweet.tv также пошел в эту нишу. На что рассчитывают платформы ТВ и киноконтента?