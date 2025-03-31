Автослесарь-психолог «Витя» за миллион. «Киевстар ТВ» впервые выпустит оригинальный сериал, на который потратит $1 млн. Зачем это стримингу?

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Второй крупнейший украинский стриминг «Киевстар ТВ» впервые инвестировал в создание оригинального сериала для своей платформы. Цель – сотни тысяч новых или возвращенных подписчиков. Конкурент Sweet.tv также пошел в эту нишу. На что рассчитывают платформы ТВ и киноконтента?
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Украинская ОТТ-платформа «Киевстар ТВ» производит первый originals-сериал «Витя». Оригинальный контент по заказу стриминга создает кинокомпания Film.ua. О старте съемок 12-серийного драмеди объявили в начале марта.
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