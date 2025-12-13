Прослухати матеріал
На ринку концертів – масштабний конфлікт. У жовтні АРМА передала засновнику фестивалю Atlas Дмитру Сидоренку будівлі на проспекті Лобановського, де розташована Stereo Plaza. Її співвласник Максим Шульженко звинуватив Сидоренка в рейдерстві. Той відповів, що Шульженко діє в інтересах російських ексвласників комплексу. Що відбувається і як це вплине на ринок?
Біля Центрального автовокзалу Києва, у будівлі на проспекті Лобановського, знаходиться концертний зал Stereo Plaza. Це один із ключових майданчиків столиці, каже засновник квиткового оператора Concert.ua і власник Origin Stage Дмитро Феліксов.
«Він важливий для розвитку локальних артистів, іноземних концертів і подієвого ринку», – додає підприємець.
