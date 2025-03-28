Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Готуємо великі анонси закордонних артистів». Засновник Atlas Festival Дмитро Сидоренко – про концертний бізнес і цьогорічний фестиваль. Інтерв’ю

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

10 хв читання

Дмитро Сидоренко Атлас /надано пресслужбою

Як почуваються концертні бізнеси Дмитра Сидоренка та яким буде фестиваль Atlas у 2025-му? Фото надано пресслужбою

Дмитро Сидоренко створив у Києві музичну подію міжнародного масштабу, де виступали світові зірки від The Prodigy і Placebo до Тома Оделла та The Black Eyed Peas. Через війну масштаб фестивалю Atlas зменшився вдесятеро. Якою буде економіка події в 2025-му?

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

Перший фестиваль Atlas з часу вторгнення відбувся в липні 2024-го у ТРЦ Blockbuster Mall і зібрав майже 64 000 відвідувачів. Для порівняння: в 2021-му протягом тижня на Atlas Weekend на ВДНГ завітали понад 600 000 гостей.

Forbes оцінив продажі фестивалю в 100–150 млн грн. Реальні цифри в декілька разів менші, каже засновник Atlas Дмитро Сидоренко. Фестиваль зміг окупитися лише завдяки партнерській підтримці, зазначає він.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні