«Готуємо великі анонси закордонних артистів». Засновник Atlas Festival Дмитро Сидоренко – про концертний бізнес і цьогорічний фестиваль. Інтерв’ю

Дмитро Сидоренко створив у Києві музичну подію міжнародного масштабу, де виступали світові зірки від The Prodigy і Placebo до Тома Оделла та The Black Eyed Peas. Через війну масштаб фестивалю Atlas зменшився вдесятеро. Якою буде економіка події в 2025-му?

Перший фестиваль Atlas з часу вторгнення відбувся в липні 2024-го у ТРЦ Blockbuster Mall і зібрав майже 64 000 відвідувачів. Для порівняння: в 2021-му протягом тижня на Atlas Weekend на ВДНГ завітали понад 600 000 гостей.

Forbes оцінив продажі фестивалю в 100–150 млн грн. Реальні цифри в декілька разів менші, каже засновник Atlas Дмитро Сидоренко. Фестиваль зміг окупитися лише завдяки партнерській підтримці, зазначає він.