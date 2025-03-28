«Готуємо великі анонси закордонних артистів». Засновник Atlas Festival Дмитро Сидоренко – про концертний бізнес і цьогорічний фестиваль. Інтерв’ю

Дмитро Сидоренко створив у Києві музичну подію міжнародного масштабу, де виступали світові зірки від The Prodigy і Placebo до Тома Оделла та The Black Eyed Peas. Через війну масштаб фестивалю Atlas зменшився вдесятеро. Якою буде економіка події в 2025-му?
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Перший фестиваль Atlas з часу вторгнення відбувся в липні 2024-го у ТРЦ Blockbuster Mall і зібрав майже 64 000 відвідувачів. Для порівняння: в 2021-му протягом тижня на Atlas Weekend на ВДНГ завітали понад 600 000 гостей.
Forbes оцінив продажі фестивалю в 100–150 млн грн. Реальні цифри в декілька разів менші, каже засновник Atlas Дмитро Сидоренко. Фестиваль зміг окупитися лише завдяки партнерській підтримці, зазначає він.
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