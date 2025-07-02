Як зробити так, щоб ваші рекламні ролики дивились до кінця, а ваші продукти купували? Будьте прямими, показуйте свій продукт та не соромтесь неідеальності. Які креативні кампанії дійсно працюють, розповідає співзасновник та креативний директор агенції Taktika Роман Гурбанов
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«Під час повномасштабної війни ми працюємо більше, ніж до неї, – каже креативник Роман Гурбанов. – За цей час креатив сильно змінився».
Гурбанов та Ілля Почкун – колишні вихідці з Banda Agency – заснували креативну агенцію Taktika в 2021-му. Через три роки їхня компанія увійшла до списку Forbes Next 250, а команда реалізувала близько 60 проєктів.
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