Як зробити так, щоб ваші рекламні ролики дивились до кінця, а ваші продукти купували? Будьте прямими, показуйте свій продукт та не соромтесь неідеальності. Які креативні кампанії дійсно працюють, розповідає співзасновник та креативний директор агенції Taktika Роман Гурбанов