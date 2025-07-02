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Не соромтеся бути прямими. Як зробити бренд помітним у 2025 році? Пʼять ознак сучасної реклами від співзасновника агенції Taktika Романа Гурбанова

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes
Роман Гурбанов /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine
Роман Гурбанов
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Роман Гурбанов на Форумі підприємців 2025 /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Співзасновник і креативний директор Taktika Роман Гурбанов назвав тренди в креативній рекламі 2025 року. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Як зробити так, щоб ваші рекламні ролики дивились до кінця, а ваші продукти купували? Будьте прямими, показуйте свій продукт та не соромтесь неідеальності. Які креативні кампанії дійсно працюють, розповідає співзасновник та креативний директор агенції Taktika Роман Гурбанов

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«Під час повномасштабної війни ми працюємо більше, ніж до неї, – каже креативник Роман Гурбанов. – За цей час креатив сильно змінився».

Гурбанов та Ілля Почкун – колишні вихідці з Banda Agencyзаснували креативну агенцію Taktika в 2021-му. Через три роки їхня компанія увійшла до списку Forbes Next 250, а команда реалізувала близько 60 проєктів

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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