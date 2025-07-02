Как сделать так, чтобы ваши рекламные ролики смотрели до конца, а покупали ваши продукты? Будьте прямыми, показывайте свой продукт и не стесняйтесь неидеальности. Какие креативные кампании действительно работают, рассказывает соучредитель и креативный директор агентства Taktika Роман Гурбанов
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«Во время полномасштабной войны мы работаем больше, чем до нее, – говорит креативщик Роман Гурбанов. – За это время креатив сильно изменился».
Гурбанов и Илья Почкун – бывшие выходцы из Banda Agency – основали креативное агентство Taktika в 2021-м. Через три года их компания вошла в список Forbes Next 250, а команда реализовала около 60 проектов.
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