Как сделать так, чтобы ваши рекламные ролики смотрели до конца, а покупали ваши продукты? Будьте прямыми, показывайте свой продукт и не стесняйтесь неидеальности. Какие креативные кампании действительно работают, рассказывает соучредитель и креативный директор агентства Taktika Роман Гурбанов