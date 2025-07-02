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Не стесняйтесь быть прямыми. Как сделать бренд заметным в 2025 году? Пять признаков современной рекламы от соучредителя агентства Taktika Романа Гурбанова

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes
Роман Гурбанов /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine
Роман Гурбанов
Контрибьютор Forbes

3 хв читання

Роман Гурбанов на Форумі підприємців 2025 /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Соучредитель и креативный директор Taktika Роман Гурбанов назвал тренды в креативной рекламе в 2025 году. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Как сделать так, чтобы ваши рекламные ролики смотрели до конца, а покупали ваши продукты? Будьте прямыми, показывайте свой продукт и не стесняйтесь неидеальности. Какие креативные кампании действительно работают, рассказывает соучредитель и креативный директор агентства Taktika Роман Гурбанов

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«Во время полномасштабной войны мы работаем больше, чем до нее, – говорит креативщик Роман Гурбанов. – За это время креатив сильно изменился».

Гурбанов и Илья Почкун – бывшие выходцы из Banda Agencyосновали креативное агентство Taktika в 2021-м. Через три года их компания вошла в список Forbes Next 250, а команда реализовала около 60 проектов.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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