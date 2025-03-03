Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Новий космос Созановського. Компанія FILM.UA має великі плани після успіху «Мавки» та «Конотопської відьми». Як вона приваблює гроші в українське кіно

Віктор Кіщак
Віктор Кіщак
Forbes

11 хв читання

Сергій Созановський, співзасновник FILM.UA. /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Сергій Созановський, співзасновник FILM.UA Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

За 20 років співзасновник FILM.UA Сергій Созановський двічі ультимативно змінював бізнес-модель кіностудії. Тепер він хоче робити кіно за гроші приватних українських інвесторів. Що з цього виходить?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

«Львів – це 70 км до кордону з ЄС. Чудовий регіон, який майже не використовують у кіно», – з жалем говорить Сергій Созановський, 57, співвласник найбільшої кінокомпанії України FILM.UA Group. До вторгнення його компанія спроєктувала і почала підготовчі роботи для будівництва студії на заході країни.

Україна була готова, щоб сюди приїхали знімати з‐за кордону, говорить СЕО FILM.UA Вікторія Ярмощук, 44. У кінокомпанії Созановського була домовленість з іноземними партнерами про виробництво фільму і серіалу в Україні. «Це були великі, дорогі проєкти», – згадує Ярмощук.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні