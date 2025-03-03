Новий космос Созановського. Компанія FILM.UA має великі плани після успіху «Мавки» та «Конотопської відьми». Як вона приваблює гроші в українське кіно

За 20 років співзасновник FILM.UA Сергій Созановський двічі ультимативно змінював бізнес-модель кіностудії. Тепер він хоче робити кіно за гроші приватних українських інвесторів. Що з цього виходить?

«Львів – це 70 км до кордону з ЄС. Чудовий регіон, який майже не використовують у кіно», – з жалем говорить Сергій Созановський, 57, співвласник найбільшої кінокомпанії України FILM.UA Group. До вторгнення його компанія спроєктувала і почала підготовчі роботи для будівництва студії на заході країни.

Україна була готова, щоб сюди приїхали знімати з‐за кордону, говорить СЕО FILM.UA Вікторія Ярмощук, 44. У кінокомпанії Созановського була домовленість з іноземними партнерами про виробництво фільму і серіалу в Україні. «Це були великі, дорогі проєкти», – згадує Ярмощук.