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Олександр Усик підняв на ринзі в Ер-Ріяді шаблю Мазепи. Це перший проєкт нової агенції Ukraine WOW спільно з «Авророю». Як вони просуватимуть українську культуру

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

2 хв читання

Ярослава Гресь і Юлія Соловей спільно з «Авророю» запустили нову агенцію Ukraine WOW /колаж Анастасія Решетнік

Запуск агенції Ukraine WOW Ярослави Гресь і Юлії Соловей стартував із показу шаблі гетьмана Мазепи після перемоги Олександра Усика в Ер-Ріяді Фото колаж Анастасія Решетнік

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Для популяризації української культури та історії Ярослава Гресь і Юлія Соловей створили агенцію Ukraine WOW та залучили до співпраці мережу магазинів «Аврора». У межах колаборації навесні компанія випустить тематичні дитячі іграшки. Як це допоможе музею, де зберігається шабля?

Аби представити шаблю гетьмана Івана Мазепи у Саудівській Аравії, працювали 12 команд: від музейних фахівців та організаторів поєдинку Усик – Фʼюрі до профільних міністерств і дипломатів. «Шаблю охороняли більше людей, ніж самого Усика», – розповіла Ярослава Гресь, керівна партнерка агенції Gres Todorchuk та екскоординаторка United24.

Показ унікального артефакту став першим проєктом її нової агенції Ukraine WOW, заснованої спільно з Юлією Соловей

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