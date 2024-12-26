Олександр Усик підняв на ринзі в Ер-Ріяді шаблю Мазепи. Це перший проєкт нової агенції Ukraine WOW спільно з «Авророю». Як вони просуватимуть українську культуру

Для популяризації української культури та історії Ярослава Гресь і Юлія Соловей створили агенцію Ukraine WOW та залучили до співпраці мережу магазинів «Аврора». У межах колаборації навесні компанія випустить тематичні дитячі іграшки. Як це допоможе музею, де зберігається шабля?

Аби представити шаблю гетьмана Івана Мазепи у Саудівській Аравії, працювали 12 команд: від музейних фахівців та організаторів поєдинку Усик – Фʼюрі до профільних міністерств і дипломатів. «Шаблю охороняли більше людей, ніж самого Усика», – розповіла Ярослава Гресь, керівна партнерка агенції Gres Todorchuk та екскоординаторка United24.

Показ унікального артефакту став першим проєктом її нової агенції Ukraine WOW, заснованої спільно з Юлією Соловей.