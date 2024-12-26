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Александр Усик поднял на ринге в Эр-Рияде саблю Мазепы. Это первый проект нового агентства Ukraine WOW совместно с «Авророй». Как они будут продвигать украинскую культуру

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

2 хв читання

Ярослава Гресь і Юлія Соловей спільно з «Авророю» запустили нову агенцію Ukraine WOW /коллаж Анастасия Решетник

Запуск агентства Ukraine WOW Ярославы Гресь и Юлии Соловей стартовал с показа сабли гетмана Мазепы после победы Александра Усика в Эр-Рияде Фото коллаж Анастасия Решетник

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Для популяризации украинской культуры и истории Ярослава Гресь и Юлия Соловей создали агентство Ukraine WOW и привлекли сеть магазинов «Аврора». В рамках коллаборации весной компания выпустит тематические детские игрушки. Как это поможет музею, где хранится сабля?

Чтобы представить саблю гетмана Ивана Мазепы в Саудовской Аравии, работали 12 команд: от музейных специалистов и организаторов поединка Усик – Фьюри до профильных министерств и дипломатов. «Саблю охраняли больше людей, чем самого Усика», – рассказала Ярослав Гресь, управляющий партнер агентства Gres Todorchuk и экс-координатор United24.

Показ уникального артефакта стал первым проектом ее нового агентства Ukraine WOW, основанного совместно с Юлией Соловей.

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