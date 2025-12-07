Скільки часу насправді потрібно, щоб знизити ризик інфаркту та інвалідності? І чи дійсно здоровʼя серця вимагає радикальних змін стилю життя та дієт? Ні, заперечує сімейна лікарка Наталія Суслова. Які прості – часом контрінтуїтивні – звички реально працюють і до чого тут читання паперових книжок?
Для турботи про здоровʼя досі не вигадали нічого кращого, дешевшого і простішого, ніж зміна щоденних звичок, каже сімейна лікарка Наталія Суслова.
«У рекомендаціях світових медичних асоціацій — чи то діабет, чи підвищений тиск, чи захворювання суглобів — першим пунктом завжди стоїть модифікація способу життя», — додає вона.
