Підприємці вміють працювати, але не вміють турбуватись про себе. Сімейна лікарка Наталія Суслова – про легкі та ефективні звички для здоровʼя серця. Велике (і корисне) інтервʼю

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

8 хв читання

Інтервʼю Наталія Суслова /з особистого архіву, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Як харчуватись, тренуватись і проводити вільний час із користю для серця? Гід від сімейної лікарки та медичної директорки фундації «Сильні серця» Наталії Суслової. Фото з особистого архіву, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Скільки часу насправді потрібно, щоб знизити ризик інфаркту та інвалідності? І чи дійсно здоровʼя серця вимагає радикальних змін стилю життя та дієт? Ні, заперечує сімейна лікарка Наталія Суслова. Які прості – часом контрінтуїтивні – звички реально працюють і до чого тут читання паперових книжок?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Для турботи про здоровʼя досі не вигадали нічого кращого, дешевшого і простішого, ніж зміна щоденних звичок, каже сімейна лікарка Наталія Суслова.

«У рекомендаціях світових медичних асоціацій — чи то діабет, чи підвищений тиск, чи захворювання суглобів — першим пунктом завжди стоїть модифікація способу життя», — додає вона.

