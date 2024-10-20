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Починати роботу о 6-й і ставити собі фінансові обмеження. Як креативить режисер Антоніо Лукіч? П’ять правил творчості з книги «Мої думки про кіно»

Антоніо Лукіч /Олександр Чекменьов
Антоніо Лукіч
Контриб’ютор Forbes

5 хв читання

Антоніо Лукіч Мої думки про кіно /Facebook-сторінка фільму «Люксембург, Люксембург»

Як креативить автор фільму «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіч? П'ять правил творчої роботи режисера з книги «Мої думки про кіно» Фото Facebook-сторінка фільму «Люксембург, Люксембург»

Режисер фільмів «Мої думки тихі» і «‎Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіч випускає книгу «Мої думки про кіно». У ній він ділиться накопиченими за 15 років знаннями і креативними прийомами. Forbes виокремив п’ять правил творчої роботи, якими послуговується режисер. Вони будуть корисні не лише креативникам

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Перша книга режисера і сценариста Антоніо Лукіча «Мої думки про кіно» вийде у листопаді у видавництві Stretovych. У книзі Лукіч ділиться практичними знаннями і креативними прийомами, які він накопичив за 15 років у кіноіндустрії. 

Лукіч зняв два повнометражні фільми – комедії «Мої думки тихі» і «‎Люксембург, Люксембург». Останній у 2023-му ввійшов до десятки найкасовіших українських фільмів. Бокс-офіс стрічки складає понад 34 млн грн.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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