Починати роботу о 6-й і ставити собі фінансові обмеження. Як креативить режисер Антоніо Лукіч? П’ять правил творчості з книги «Мої думки про кіно»

Режисер фільмів «Мої думки тихі» і «‎Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіч випускає книгу «Мої думки про кіно». У ній він ділиться накопиченими за 15 років знаннями і креативними прийомами. Forbes виокремив п’ять правил творчої роботи, якими послуговується режисер. Вони будуть корисні не лише креативникам

Перша книга режисера і сценариста Антоніо Лукіча «Мої думки про кіно» вийде у листопаді у видавництві Stretovych. У книзі Лукіч ділиться практичними знаннями і креативними прийомами, які він накопичив за 15 років у кіноіндустрії.

Лукіч зняв два повнометражні фільми – комедії «Мої думки тихі» і «‎Люксембург, Люксембург». Останній у 2023-му ввійшов до десятки найкасовіших українських фільмів. Бокс-офіс стрічки складає понад 34 млн грн.