Начинать работу в шесть и ставить себе финансовые ограничения. Как креативит режиссер Антонио Лукич? Пять правил творчества из книги «Мои мысли о кино»

Режиссер фильмов «Мои мысли тихие» и «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукич выпускает книгу «Мои мысли о кино». В ней он делится накопленными за 15 лет знаниями и креативными приемами. Forbes выделил пять правил творческой работы, которыми пользуется режиссер. Они будут полезны не только креативщикам

Первая книга режиссера и сценариста Антонио Лукича «Мои мысли о кино» выйдет в ноябре в издательстве Stretovych. В книге Лукич делится практическими знаниями и креативными приемами, накопленными за 15 лет в киноиндустрии.

Лукич снял два полнометражных фильма – комедии «Мои мысли тихие» и «Люксембург, Люксембург». Последний в 2023-м вошел в десятку самых кассовых украинских фильмов. Бокс-офис ленты составляет более 34 млн грн.