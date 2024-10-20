Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Начинать работу в шесть и ставить себе финансовые ограничения. Как креативит режиссер Антонио Лукич? Пять правил творчества из книги «Мои мысли о кино»

Александр Чекменев
Контрибьютор Forbes

5 хв читання

Антоніо Лукіч «Мої думки про кіно» /Facebook-страница фильма «Люксембург, Люксембург»

Как креативит автор фильма «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукич? Пять правил творческой работы режиссера из книги «Мои мысли о кино» Фото Facebook-страница фильма «Люксембург, Люксембург»

Режиссер фильмов «Мои мысли тихие» и «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукич выпускает книгу «Мои мысли о кино». В ней он делится накопленными за 15 лет знаниями и креативными приемами. Forbes выделил пять правил творческой работы, которыми пользуется режиссер. Они будут полезны не только креативщикам

🎬 Премʼєра YouTube-проєкту Forbes Next про майбутніх зірок українського бізнесу. Перший випуск про бренд Mermade, який заробляє 155 млн грн на косметиці в маленьких баночках.👉 Дивіться за цим лінком

Первая книга режиссера и сценариста Антонио Лукича «Мои мысли о кино» выйдет в ноябре в издательстве Stretovych. В книге Лукич делится практическими знаниями и креативными приемами, накопленными за 15 лет в киноиндустрии.

Лукич снял два полнометражных фильма – комедии «Мои мысли тихие» и «Люксембург, Люксембург». Последний в 2023-м вошел в десятку самых кассовых украинских фильмов. Бокс-офис ленты составляет более 34 млн грн.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине