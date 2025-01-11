«Смерть Путіна» за $15 млн. Фільм польського режисера Патрика Веґи про крах президента РФ покажуть у 64 країнах. Що варто знати перед переглядом?

Путін на лікарняному ліжку у власних екскрементах. Такою сценою починається фільм польського режисера Патрика Веґи «Смерть Путіна», що виходить в український прокат 16 січня. Байопік описує 60 років із життя президента РФ та його роль у терактах і війнах в Чечні та Україні. Чого очікувати від фільму?

Як і більшість диктаторів, Путін має величезний страх перед смертю, переконаний польський продюсер і режисер Патрик Веґа. Екранізувати смерть російського президента він вирішив у 2022 році. «Я показую Путіна як слабку людину, щоб люди в усьому світі дивилися на нього як на боягуза», – каже режисер.

Фільм охоплює шість десятиліть із життя російського диктатора і розповідає про його дитинство, політичну кар’єру і злочини. Зокрема в стрічці зображені Чеченські війни, терористичні акти на Дубровці і в Беслані, а також вторгнення в Україну.

Розповідь йде не ув хронологічному порядку – сюжет «стрибає» з одного десятиліття в інше. Путіна весь фільм супроводжують уявні персонажі, які керують його діями і зрештою стають самостійними гравцями.

Путіна весь фільм супроводжують уявні персонажі. Фото пресслужба Film.ua

«Нетиповий, нелінійний, місцями психоделічний», – описує стрічку керівник напряму промо у Film.ua Дмитро Майстренко. «Це кіно – цікавий експеримент», – каже продюсерка Надія Коротушка.

Перші українські глядачі прохолодно зустріли стрічку. Показувати злочини Путіна через вплив потойбічних сутностей – непеконливе рішення, вважає режисер Ахтем Сеїтаблаєв («Кіборги», «Додому»). «Політично грамотно, творчо наївно», – відгукнулася про стрічку ексдиректорка кінотеатру «Жовтень» Людмила Горделадзе.

Що ще слід знати про фільм перед переглядом?

Бюджет стрічки – $15 млн, це кошти приватних інвесторів

Патрик Веґа – найкасовіший режисер і продюсер Польщі. Його кінороботи переглянули майже 40 млн глядачів, а телевізійні проєкти – понад 100 млн, за інформацією організаторів українського кінофестивалю «Молодість». У польському прокаті фільми режисера заробили понад $100, за даними The Hollywood Reporter.

Загалом Веґа створив 19 повнометражних фільмів і 16 телесеріалів. Його найпопулярніші роботи присвячені темі організованої злочинності. У 2010 році режисер вирішив зняти фільм про російську мафію, проте бракувало грошей.

Патрик Веґа – найкасовіший режисер і продюсер Польщі. Фото пресслужба Film.ua

«Бюджет був завеликим для польських реалій», – каже Веґа. Щойно він зібрав потрібну суму в $12 млн, почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. «Я вирішив переробити сценарій і зосередитися на головному гангстері Росії, Путіні», – розповідає режисер.

Бюджет його нового фільму складає $15 млн, це найбільша сума в кар’єрі Веґи. У стрічки декілька приватних інвесторів з різних країн, їхні імена режисер не розкриває.

Консультантами фільму стали військові, експрацівник НАТО і біографка Путіна

Через брак достовірних матеріалів про життя Путіна та російські суспільно-політичні реалії Веґа покладався на зовнішніх експертів. «У нас були проблеми з кожною сценою починаючи з того, як відтворити салон військового літака, з якого убили Джохара Дудаєва під час першої Чеченської війни», – розповідає продюсер.

Консультантами стрічки стали колишній заступник голови розвідки НАТО, генерали, які керували військовими кампаніями в Іраку й Афганістані, а також представник Моссаду, каже Веґа. Режисер також радився із біографкою Путіна, польською журналісткою Кристиною Курчаб-Редліх. Остання понад десять років була кореспонденткою телеканалу «Полсат» у Москві й видала декілька книг про Путіна, СРСР та сучасну Росію.

Бюджет фільму «Смерть Путіна» складає $15 млн. Фото пресслужба Film.ua

«У мене був унікальний досвід спілкування з людиною, що була пов’язана з психіатром, який проводив час із Путіним у гіпербаричній камері», – стверджує Веґа. Киснева камера – це місце, де Путіна показують в найінтимніші моменти, коли він плаче або перебуває в стані сильного страху, додає режисер.

За сюжетом, переломний момент у житті Путіна стається, коли його рідна мати вирішує розірвати з ним усі стосунки та відправити до родичів у Ленінград. «Це був початок його шляху до загибелі», – вважає творець стрічки.

Стрічка має близько десятка версій для різних ринків

Права на показ придбали 64 країни. Фільм покажуть по всій Латинській Америці, у Європі, США та Канаді, а також у більшості країн Азії, крім Північної Кореї, Ірану й Китаю.

Локальні дистриб’ютори допомогли адаптувати фільм для місцевих ринків, розповів Вега. Загалом для міжнародного прокату було зроблено близько десятка версій. «Для Азії фільм має зовсім іншу конструкцію, ніж для США», – каже режисер. Наприклад, якщо в Азії стрічка починається з війни в Україні, то в США ці події зображені в кінці фільму.

Права на показ фільму придбали 64 країни. Фото пресслужба Film.ua

Під тайтлом «Смерть Путіна» фільм вийде лише на українському ринку, в оригіналі назва стрічки – «Путін». Рішення запропонував український дистрибʼютор стрічки, компанія Film.ua. Крім назви, змінили монтаж – з фільму вирізали більшість сцен про дитинство Путіна.

Щоб відтворити обличчя Путіна, розробили оригінальну технологію за $3,5 млн

«Жоден актор, навіть із якісним гримом, не зможе дати відчуття перебування поряд із цим монстром», – каже Веґа. Для образу Путіна він вирішив використати технологію deepfake, проте співпраця зі студіями в Лос-Анджелесі й Європі не дала бажаного результату. Наявні технології не могли забезпечити персонажу весь спектр емоцій, їх сталість між сценами й під час складних рухів, зазначає продюсер.

Веґа зібрав власну команду спеціалістів з комп’ютерної графіки. Щоб створити оригінальну технологію, знадобилося майже два роки та $3,5 млн інвестицій, розповів режисер.

Інструмент Веґи Exis AI працює на базі дев’яти програмних рушіїв. Це так званий «диджитал-мейкап», що накладає обличчя Путіна на реального актора, пояснює він. Система являє собою мережу ШІ-агентів, які кооперуються між собою без участі людини.

«Диджитал-мейкап» накладає обличчя Путіна на реального актора. Фото пресслужба Film.ua

Для технології все ще важлива форма обличчя актора – вона мала відповідати обличчю справжнього Путіна, додає Веґа. Виконавець головної ролі близько двох років тренувався імітувати рухи і міміку президента РФ.

Щоб розвивати технологію, Веґа заснував у Швейцарії технологічний холдинг AIO Technology. Компанія з 50 співробітників займається розробкою надреалістичних тривимірних аватарів. Так можна буде створити цифрову суперзірку, інфлюенсера, персонажа для фільму або реклами, розповідає продюсер. За його словами, у розвиток холдингу вже вкладено $7 млн. У січні 2025-го AIO Technology презентує перший продукт – аватарів для масових сцен у фільмах і серіалах.

Стрічка містить документальні кадри та приховану зйомку

Веґа починав кар’єру в 90-х як режисер документальних фільмів. Три роки працював у відділі розслідування вбивств польської поліції. Однією з задач було створювати системи прихованих камер, розповідає кінематографіст. Ці навички знадобилися під час роботи над фільмом. На приховані камери були зняті екстер’єри Кремля, каже продюсер. Інтер’єри резиденції побудували в кіностудії.

Локаціями зйомок стали Сирія, США, Йорданія та Польща. Фото Film.ua Group

Команда отримала дозвіл на зйомки фільму на території Храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Там була створена сцена хрещення Путіна. «Ми – перша знімальна команда, якій це вдалося», – стверджує Веґа. За його словами, переговори з релігійними громадами тривали пів року.

У фільми використані реальні кадри бомбардувань в Україні, які надали українські документалісти. Іншими локаціями зйомок стали Сирія, США, Йорданія та Польща.