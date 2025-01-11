Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

«Смерть Путіна» за $15 млн. Фільм польського режисера Патрика Веґи про крах президента РФ покажуть у 64 країнах. Що варто знати перед переглядом?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

5 хв читання

Смерть Путіна фільм /пресслужба Film.ua

«Я показую Путіна як слабку людину, щоб люди в усьому світі дивилися на нього як на боягуза», – каже режисер фільму «Смерть Путіна» Патрик Веґа. Фото пресслужба Film.ua

Путін на лікарняному ліжку у власних екскрементах. Такою сценою починається фільм польського режисера Патрика Веґи «Смерть Путіна», що виходить в український прокат 16 січня. Байопік описує 60 років із життя президента РФ та його роль у терактах і війнах в Чечні та Україні. Чого очікувати від фільму?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Як і більшість диктаторів, Путін має величезний страх перед смертю, переконаний польський продюсер і режисер Патрик Веґа. Екранізувати смерть російського президента він вирішив у 2022 році. «Я показую Путіна як слабку людину, щоб люди в усьому світі дивилися на нього як на боягуза», – каже режисер.

Фільм охоплює шість десятиліть із життя російського диктатора і розповідає про його дитинство, політичну кар’єру і злочини. Зокрема в стрічці зображені Чеченські війни, терористичні акти на Дубровці і в Беслані, а також вторгнення в Україну.

Розповідь йде не ув хронологічному порядку – сюжет «стрибає» з одного десятиліття в інше. Путіна весь фільм супроводжують уявні персонажі, які керують його діями і зрештою стають самостійними гравцями.

фільм Смерть Путіна /пресслужба Film.ua

Путіна весь фільм супроводжують уявні персонажі. Фото пресслужба Film.ua

«Нетиповий, нелінійний, місцями психоделічний», – описує стрічку керівник напряму промо у Film.ua Дмитро Майстренко. «Це кіно – цікавий експеримент», – каже продюсерка Надія Коротушка. 

Перші українські глядачі прохолодно зустріли стрічку. Показувати злочини Путіна через вплив потойбічних сутностей – непеконливе рішення, вважає режисер Ахтем Сеїтаблаєв («Кіборги», «Додому»). «Політично грамотно, творчо наївно», – відгукнулася про стрічку ексдиректорка кінотеатру «Жовтень» Людмила Горделадзе. 

Що ще слід знати про фільм перед переглядом?

Бюджет стрічки – $15 млн, це кошти приватних інвесторів

Патрик Веґа – найкасовіший режисер і продюсер Польщі. Його кінороботи переглянули майже 40 млн глядачів, а телевізійні проєкти – понад 100 млн, за інформацією організаторів українського кінофестивалю «Молодість». У польському прокаті фільми режисера заробили понад $100, за даними The Hollywood Reporter.

Загалом Веґа створив 19 повнометражних фільмів і 16 телесеріалів. Його найпопулярніші роботи присвячені темі організованої злочинності. У 2010 році режисер вирішив зняти фільм про російську мафію, проте бракувало грошей.

Патрик Веґа Смерть Путіна /пресслужба Film.ua

Патрик Веґа – найкасовіший режисер і продюсер Польщі. Фото пресслужба Film.ua

«Бюджет був завеликим для польських реалій», – каже Веґа. Щойно він зібрав потрібну суму в $12 млн, почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. «Я вирішив переробити сценарій і зосередитися на головному гангстері Росії, Путіні», – розповідає режисер.

Бюджет його нового фільму складає $15 млн, це найбільша сума в кар’єрі Веґи. У стрічки декілька приватних інвесторів з різних країн, їхні імена режисер не розкриває. 

Консультантами фільму стали військові, експрацівник НАТО і біографка Путіна

Через брак достовірних матеріалів про життя Путіна та російські суспільно-політичні реалії Веґа покладався на зовнішніх експертів. «У нас були проблеми з кожною сценою починаючи з того, як відтворити салон військового літака, з якого убили Джохара Дудаєва під час першої Чеченської війни», – розповідає продюсер.

Консультантами стрічки стали колишній заступник голови розвідки НАТО, генерали, які керували військовими кампаніями в Іраку й Афганістані, а також представник Моссаду, каже Веґа. Режисер також радився із біографкою Путіна, польською журналісткою Кристиною Курчаб-Редліх. Остання понад десять років була кореспонденткою телеканалу «Полсат» у Москві й видала декілька книг про Путіна, СРСР та сучасну Росію.

смерть путіна /пресслужба Film.ua

Бюджет фільму «Смерть Путіна» складає $15 млн. Фото пресслужба Film.ua

«У мене був унікальний досвід спілкування з людиною, що була пов’язана з психіатром, який проводив час із Путіним у гіпербаричній камері», – стверджує Веґа. Киснева камера – це місце, де Путіна показують в найінтимніші моменти, коли він плаче або перебуває в стані сильного страху, додає режисер.

За сюжетом, переломний момент у житті Путіна стається, коли його рідна мати вирішує розірвати з ним усі стосунки та відправити до родичів у Ленінград. «Це був початок його шляху до загибелі», – вважає творець стрічки.

Стрічка має близько десятка версій для різних ринків

Права на показ придбали 64 країни. Фільм покажуть по всій Латинській Америці, у Європі, США та Канаді, а також у більшості країн Азії, крім Північної Кореї, Ірану й Китаю.

Локальні дистриб’ютори допомогли адаптувати фільм для місцевих ринків, розповів Вега. Загалом для міжнародного прокату було зроблено близько десятка версій. «Для Азії фільм має зовсім іншу конструкцію, ніж для США», – каже режисер. Наприклад, якщо в Азії стрічка починається з війни в Україні, то в США ці події зображені в кінці фільму.

Смерть Путіна /пресслужба Film.ua

Права на показ фільму придбали 64 країни. Фото пресслужба Film.ua

Під тайтлом «Смерть Путіна» фільм вийде лише на українському ринку, в оригіналі назва стрічки – «Путін». Рішення запропонував український дистрибʼютор стрічки, компанія Film.ua. Крім назви, змінили монтаж – з фільму вирізали більшість сцен про дитинство Путіна.

Щоб відтворити обличчя Путіна, розробили оригінальну технологію за $3,5 млн

«Жоден актор, навіть із якісним гримом, не зможе дати відчуття перебування поряд із цим монстром», – каже Веґа. Для образу Путіна він вирішив використати технологію deepfake, проте співпраця зі студіями в Лос-Анджелесі й Європі не дала бажаного результату. Наявні технології не могли забезпечити персонажу весь спектр емоцій, їх сталість між сценами й під час складних рухів, зазначає продюсер.

Веґа зібрав власну команду спеціалістів з комп’ютерної графіки. Щоб створити оригінальну технологію, знадобилося майже два роки та $3,5 млн інвестицій, розповів режисер.

Інструмент Веґи Exis AI працює на базі дев’яти програмних рушіїв. Це так званий «диджитал-мейкап», що накладає обличчя Путіна на реального актора, пояснює він. Система являє собою мережу ШІ-агентів, які кооперуються між собою без участі людини. 

Смерть Путіна /пресслужба Film.ua

«Диджитал-мейкап» накладає обличчя Путіна на реального актора. Фото пресслужба Film.ua

Для технології все ще важлива форма обличчя актора – вона мала відповідати обличчю справжнього Путіна, додає Веґа. Виконавець головної ролі близько двох років тренувався імітувати рухи і міміку президента РФ.

Щоб розвивати технологію, Веґа заснував у Швейцарії технологічний холдинг AIO Technology. Компанія з 50 співробітників займається розробкою надреалістичних тривимірних аватарів. Так можна буде створити цифрову суперзірку, інфлюенсера, персонажа для фільму або реклами, розповідає продюсер. За його словами, у розвиток холдингу вже вкладено $7 млн. У січні 2025-го AIO Technology презентує перший продукт – аватарів для масових сцен у фільмах і серіалах.

Стрічка містить документальні кадри та приховану зйомку

Веґа починав кар’єру в 90-х як режисер документальних фільмів. Три роки працював у відділі розслідування вбивств польської поліції. Однією з задач було створювати системи прихованих камер, розповідає кінематографіст. Ці навички знадобилися під час роботи над фільмом. На приховані камери були зняті екстер’єри Кремля, каже продюсер. Інтер’єри резиденції побудували в кіностудії.

Смерть Путіна /Film.ua Group

Локаціями зйомок стали Сирія, США, Йорданія та Польща. Фото Film.ua Group

Команда отримала дозвіл на зйомки фільму на території Храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Там була створена сцена хрещення Путіна. «Ми – перша знімальна команда, якій це вдалося», – стверджує Веґа. За його словами, переговори з релігійними громадами тривали пів року.

У фільми використані реальні кадри бомбардувань в Україні, які надали українські документалісти. Іншими локаціями зйомок стали Сирія, США, Йорданія та Польща.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні