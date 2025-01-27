Володарі екрану. В каталогах українських видавництв сотні книг з популярними екранізаціями. Як фільми та серіали підвищують попит на оригінальний твір

Популярні кіноадаптації можуть підвищити попит на першотвори у 10 разів. Але щоб отримати вау-ефект, видавцям доводиться йти на ризик і купувати права на книгу задовго до виходу першого трейлера. Кому з видавництв це вдалося і які екранізовані книги мають найбільші тиражі в Україні?

Продажі книги «Вбивайте усвідомлено» зросли учетверо після виходу однойменного серіалу на Netflix, за даними видавництва «#книголав». А трилогію «Памʼять про минуле Землі» від BookChef довелося декілька разів додруковувати через ажіотаж, який викликав серіал «Проблема трьох тіл», розповідає Forbes Ukraine керівниця департаменту маркетингу BookChef Анна Вертегел.

Кіноадаптація може збільшити попит на оригінальний твір до 10 разів, а сам ефект зазвичай триває до трьох місяців, діляться українські видавці. Втім для позитивного впливу на продажі лише екранізації замало, каже Лариса Гужвинська, комерційна директорка КСД.