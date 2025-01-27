Обладатели экрана. В каталогах украинских издательств – сотни книг с популярными экранизациями. Как фильмы и сериалы повышают спрос на оригинальное произведение

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Популярные киноадаптации могут повысить спрос на подлинники в 10 раз. Но чтобы получить вау-эффект, издателям приходится рисковать и покупать права на книгу задолго до выхода первого трейлера. Кому из издательств это удалось и какие экранизированные книги имеют самые большие тиражи в Украине?
Продажи книги «Убивайте осознанно» выросли в четыре раза после выхода одноименного сериала на Netflix, по данным издательства «#книголов». А трилогию «Память о прошлом Земли» от BookChef пришлось несколько раз допечатывать из-за ажиотажа, вызванного сериалом «Проблема трех тел», рассказывает Forbes Ukraine руководитель департамента маркетинга BookChef Анна Вертегел.
Киноадаптация может увеличить спрос на оригинальное произведение до 10 раз, а эффект обычно длится до трех месяцев, делятся украинские издатели. Впрочем, для положительного влияния на продажи только экранизации мало, говорит Лариса Гужвинская, коммерческий директор КСД.
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