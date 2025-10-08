Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Загальна потреба – 50 млн грн. «Корпорація монстрів» більше не приймає заявки від військових. Що означає криза в одному з найбільших мілітарних фондів

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes
Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

3 хв читання

фонд «Корпорація монстрів» /колаж Анастасія Савеленко

Криза в «Корпорації монстрів». Один із найбільших фондів перестав приймати запити на допомогу. Що сталося? Фото колаж Анастасія Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:03 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:03

Благодійний фонд «Корпорація монстрів» 5 жовтня перестав приймати нові запити на допомогу. Організація входить у тридцятку найбільших фондів України і в п’ятірку – за мілітарним напрямом. Чому фонду довелося припинити збір заявок і яке в нього майбутнє?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Один із найбільших українських мілітарних фондів, «Корпорація монстрів», з 5 жовтня перестав приймати нові запити на допомогу, повідомила директорка фонду Катерина Ножевнікова. «Заявок, на які не можемо відповісти, критична кількість», – написала вона. 

Щоб закрити важливі термінові запити, фонду потрібно зібрати 10 млн грн. Загальна потреба – вп’ятеро більша, розповіла Ножевнікова Forbes Ukraine. «Немає сил казати хлопцям: вибачте, я не можу», – говорить директорка.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні