Благодійний фонд «Корпорація монстрів» 5 жовтня перестав приймати нові запити на допомогу. Організація входить у тридцятку найбільших фондів України і в п’ятірку – за мілітарним напрямом. Чому фонду довелося припинити збір заявок і яке в нього майбутнє?

Один із найбільших українських мілітарних фондів, «Корпорація монстрів», з 5 жовтня перестав приймати нові запити на допомогу, повідомила директорка фонду Катерина Ножевнікова. «Заявок, на які не можемо відповісти, критична кількість», – написала вона.

Щоб закрити важливі термінові запити, фонду потрібно зібрати 10 млн грн. Загальна потреба – вп’ятеро більша, розповіла Ножевнікова Forbes Ukraine. «Немає сил казати хлопцям: вибачте, я не можу», – говорить директорка.