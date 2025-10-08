Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:03 хвилин
Благодійний фонд «Корпорація монстрів» 5 жовтня перестав приймати нові запити на допомогу. Організація входить у тридцятку найбільших фондів України і в п’ятірку – за мілітарним напрямом. Чому фонду довелося припинити збір заявок і яке в нього майбутнє?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Один із найбільших українських мілітарних фондів, «Корпорація монстрів», з 5 жовтня перестав приймати нові запити на допомогу, повідомила директорка фонду Катерина Ножевнікова. «Заявок, на які не можемо відповісти, критична кількість», – написала вона.
Щоб закрити важливі термінові запити, фонду потрібно зібрати 10 млн грн. Загальна потреба – вп’ятеро більша, розповіла Ножевнікова Forbes Ukraine. «Немає сил казати хлопцям: вибачте, я не можу», – говорить директорка.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.