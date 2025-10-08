Благотворительный фонд «Корпорация монстров» 5 октября перестал принимать новые запросы на помощь. Организация входит в тридцатку крупнейших фондов Украины и в топ-5 – по милитарному направлению. Почему фонду пришлось прекратить сбор заявок и какое у него будущее?

Один из крупнейших украинских милитарных фондов, «Корпорация монстров», с 5 октября перестал принимать новые запросы на помощь, сообщила директор фонда Екатерина Ножевникова. «Заявок, на которые мы не можем ответить, критическое количество», – написала она.

Чтобы закрыть важные срочные запросы, фонду нужно собрать 10 млн грн. Общая потребность – в пять раз больше, рассказала Ножевникова Forbes Ukraine. «Нет сил говорить ребятам: извините, я не могу», – говорит директор.

Фандрейзить в Украине становится сложнее: вчерашние благотворители мобилизуются, а бизнесы несут потери из-за войны в стране, отмечает директор департамента развития и партнерств фонда «Повернись живим» Александра Гайворонская.

Рынок благотворительности расширился и стал профессиональнее, добавляет она. «Привлечение денег требует не только хорошей репутации, но и опытных команд и стратегического подхода к работе», – говорит Гайворонская.

Почему «Корпорация монстров» оказалась в кризисе и что будет делать дальше?

«Война – это черная дыра». Почему фонд перестал справляться с запросами

«Корпорация монстров» 11 лет работает в Одессе. С 2014 года организация занималась гуманитарной помощью: оказывала медицинскую поддержку, работала с выпускниками детдомов, готовила обеды для горожан. С 2022-го фонд концентрируется на помощи Силам обороны: закупает тактическую медицину и дроны, а в 2023-м получил лицензию на приобретение оружия.

Фонд «Корпорация монстров» занял 28-е место среди 50 крупнейших украинских благотворительных фондов страны 2023 года. За 2022–2024 годы организация оказала помощь более чем на 630 млн грн, по данным YouControl. В 2024-м фонд привлек 189 млн грн.

В 2024 году фонд «Корпорация монстров» привлек 189 млн грн Фото инфографика Алина Кохан

Что пошло не так в 2025-м? Фонд собирает столько же средств, как и в прошлом году, но запросов стало критически больше, объясняет Ножевникова. «Корпорация монстров» получает до 20 заявок ежедневно. «Война – это черная дыра: имущество постоянно утрачивается, появляется больше бригад», – говорит она.

В «Повернись живим» количество запросов остается стабильным с начала года, но их характер изменился, говорит Гайворонская. «Запросы стали более сфокусированными и масштабными – это большие проекты с длинным циклом реализации: противовоздушная оборона, связь и управление, мобильность, военное образование», – отмечает она.

«Корпорация монстров» стала заложником «сарафанного радио», добавляет Ножевникова. До 70% помощи организация передает лично в руки военным. Быстрая адресная помощь сделала фонд настолько популярным, что он перестал справляться с количеством запросов, говорит директор.

В сентябре 2025-го «Корпорация монстров» предоставила помощи на 25 млн грн, а получила запросов на 50–60 млн грн, отмечает директор. «Мы не собираем столько денег», – говорит она.

Приоритет фонда – 10 млн на срочные и критически важные запросы, «лежащие на столе» более трех месяцев. Чтобы закрыть все имеющиеся запросы, нужно более 50 млн грн, говорит Ножевникова.

Понять ядро ​​аудитории и строить культуру донейтов. Пути выхода из кризиса

За сутки, когда Ножевникова сообщила о кризисе, фонд получил 3,6 млн грн. Почти половина этих средств поступила от двух предпринимателей – соучредителя Readdle Дмитрия Процерова и совладельца группы Risoil Шоты Хаджишвили.

«Мы «народный» фонд: нам помогают бизнесы, но их можно сосчитать на пальцах», – говорит Ножевникова. Около 80% всех поступлений фонда – персональные донейты, средний взнос – 200–250 грн.

Будущее «Корпорации монстров» под вопросом. Может ли фонд закрыться? Иногда такая мысль возникает, говорит Ножевникова. «Реакции и деньги теперь собирают только сообщения, где «все пропало», – добавляет она.

Бизнес регулярно выделяет деньги, но среди широкого круга граждан такая системность менее распространена, констатирует Светлана Денисенко, директор фонда KSE Foundation. «Большим фондам приходится пользоваться моментом: на пике большой потери или наоборот большого подъема люди более склонны донейтить», – говорит Денисенко.

Поступления KSE Foundation в первом полугодии 2025 года составили более $21 млн – это около 90% от суммы, собранной за тот же период в 2024-м. KSE Foundation наполняется преимущественно взносами от украинского бизнес-сообщества и международных партнеров.

Пятерка крупнейших украинских фондов в 2024-м получила меньше поступлений, чем годом ранее Фото инфографика Алина Кохан

Чтобы стабильно работать, фонды должны работать с культурой донейтов: поощрять свою аудиторию делать регулярных взносы, говорит Денисенко. «Это как деньги на церковь каждое воскресенье», – добавляет она.

Быть «народным» фондом сложнее, чем получать поддержку от бизнеса, считает Денисенко. «Чтобы эффективно обращаться к большому количеству людей, нужно четко понимать целевую аудиторию и портрет человека, который тебе донейтит», – говорит фандрейзер. Для этого KSE Foundation проводит исследования: собирает данные о поле, возрасте благотворителей и ключевых месседжах, которые побуждают аудиторию совершать пожертвования.

Люди отдают предпочтение запросам конкретных военных, которым они доверяют, констатирует Гайворонская из «Повернись живим». «У большинства из нас в близком окружении теперь есть те, кто находятся в Силах обороны», – говорит она.

Забив тревогу, «Корпорация монстров» сможет аккумулировать ресурсы, считает Денисенко. Чтобы играть в длинную, понадобится финансовая подушка под каждый проект или направление, добавляет она.

Что еще поможет удержать стойкость и масштабироваться? «Нужны партнерства с другими организациями, бизнесами и диаспорой, которые готовы инвестировать в устойчивые решения, а не только в краткосрочные кампании», – считает Гайворонская.

«Если мы поймем, что фонд не может собирать необходимое количество денег или неэффективно работает, то пойдем помогать войску другими способами», – говорит Ножевникова.