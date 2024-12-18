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Порошенко, немного Ахметова и 150 ФЛП. Forbes Ukraine узнал, какие компании попали в «клуб белого бизнеса». Что они получат?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

5 хв читання

Податкова, перевірки, бізнес /коллаж Анастасия Решетник

Налоговая определила список участников «клуба белого бизнеса» Фото коллаж Анастасия Решетник

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Налоговая определила список участников «клуба белого бизнеса», за создание которого парламент проголосовал летом этого года. В списке есть как ФЛП, так и компании крупнейших бизнесменов страны – Виктора Пинчука и Рината Ахметова. Все они получат целый ряд преференций от налоговой. Каких именно?

Roshen, Interpipe, GlobalLogic, Dragon Capital в ближайшее время не столкнутся с налоговыми проверками. Они, как и еще более 8000 компаний, попали в так называемый клуб белого бизнеса. Полный список есть в распоряжении Forbes Ukraine.

«Уже есть план налоговых проверок на следующий год, там этих компаний нет», – говорит автор закона и глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев. Однако сам список будет обновляться ежеквартально, добавил он.

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