Порошенко, немного Ахметова и 150 ФЛП. Forbes Ukraine узнал, какие компании попали в «клуб белого бизнеса». Что они получат?

Налоговая определила список участников «клуба белого бизнеса», за создание которого парламент проголосовал летом этого года. В списке есть как ФЛП, так и компании крупнейших бизнесменов страны – Виктора Пинчука и Рината Ахметова. Все они получат целый ряд преференций от налоговой. Каких именно?

Roshen, Interpipe, GlobalLogic, Dragon Capital в ближайшее время не столкнутся с налоговыми проверками. Они, как и еще более 8000 компаний, попали в так называемый клуб белого бизнеса. Полный список есть в распоряжении Forbes Ukraine.

«Уже есть план налоговых проверок на следующий год, там этих компаний нет», – говорит автор закона и глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев. Однако сам список будет обновляться ежеквартально, добавил он.