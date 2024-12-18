Біткоїн як стратегічний актив. Трамп хоче створити резерв криптовалют. Як це вплине на ринок та курс – п'ять прогнозів

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Завдяки заяві майбутнього президента США Дональда Трампа про створення резерву криптовалют біткоїн побив черговий ціновий рекорд. Як релізація цієї ідеї впливає на глобальний ринок криптовалюти та що це означає для України? Розбір Forbes Ukraine
Заява Трампа про потенційне створення резерву криптовалют, за аналогією зі стратегічним запасом нафти, спричинила зростання курсу біткоїна до понад $107 000. Капіталізація криптовалюти досягла відмітки у понад $2 млрд.
Головний аргумент прибічників ідеї про національний резерв крипти – стрімке зростання вартості криптоактивів може сприяти зменшенню державного боргу США, який уже перевищує $36 трлн.
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