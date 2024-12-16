Bitcoin досяг рекордних $106 000 після заяв Трампа про створення резерву криптовалюти в США

Біткоїн досяг рекордної позначки понад $106 000 після заяви новообраного президента США Дональда Трампа про можливість створення стратегічного резерву біткоїнів, аналогічного до стратегічного нафтового запасу. Про це пише Reuters 16 грудня.
Деталі
- Вночі 16 грудня найбільша і найвідоміша криптовалюта світу сягнула позначки $106 533, а станом на 9:30 за Києвом біткоїн торгується на рівні $105 180 (+3,41%). Тим часом друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum зросла на 3,34% до $3974.
- Додатковий імпульс для інвесторів спричинило включення компанії MicroStrategy до технологічного індексу Nasdaq 100. Це може привести до збільшення інвестицій у компанію, яка зосереджена на придбанні біткоїнів.
- «Ми зробимо щось велике для крипто, тому що не хочемо, щоб Китай чи будь-хто інший, не лише Китай, захоплювали цю сферу. Ми хочемо бути попереду», – заявив Трамп в інтерв’ю CNBC.
- На питання про можливість створення резерву криптовалюти, Трамп відповів: «Так, я думаю, що це можливо».
Контекст
Представники криптоіндустрії та інвестори спонукають Трампа реалізувати ідею національного резерву біткоїнів, щоб інтегрувати цю волатильну та малорегульовану сферу в основу майбутньої фінансової системи. Їхній головний аргумент – стрімке зростання вартості криптоактивів може сприяти зменшенню державного боргу США, який уже перевищує $36 трлн.
Станом на липень уряди різних країн володіли 2,2% загальної кількості біткоїнів, а США мали майже 200 000 монет вартістю понад $20 млрд за поточним курсом, такі дані наводить CoinGecko. Серед інших країн, які володіють значними резервами біткоїнів, – Китай, Велика Британія, Бутан та Сальвадор.
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