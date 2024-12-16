Bitcoin досяг рекордних $106 000 після заяв Трампа про створення резерву криптовалюти в США

Біткоїн досяг рекордної позначки понад $106 000 після заяви новообраного президента США Дональда Трампа про можливість створення стратегічного резерву біткоїнів, аналогічного до стратегічного нафтового запасу. Про це пише Reuters 16 грудня.

Деталі

Вночі 16 грудня найбільша і найвідоміша криптовалюта світу сягнула позначки $106 533, а станом на 9:30 за Києвом біткоїн торгується на рівні $105 180 (+3,41%). Тим часом друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum зросла на 3,34% до $3974.

Додатковий імпульс для інвесторів спричинило включення компанії MicroStrategy до технологічного індексу Nasdaq 100. Це може привести до збільшення інвестицій у компанію, яка зосереджена на придбанні біткоїнів.

«Ми зробимо щось велике для крипто, тому що не хочемо, щоб Китай чи будь-хто інший, не лише Китай, захоплювали цю сферу. Ми хочемо бути попереду», – заявив Трамп в інтерв’ю CNBC.

На питання про можливість створення резерву криптовалюти, Трамп відповів: «Так, я думаю, що це можливо».

Контекст

Представники криптоіндустрії та інвестори спонукають Трампа реалізувати ідею національного резерву біткоїнів, щоб інтегрувати цю волатильну та малорегульовану сферу в основу майбутньої фінансової системи. Їхній головний аргумент – стрімке зростання вартості криптоактивів може сприяти зменшенню державного боргу США, який уже перевищує $36 трлн.

Станом на липень уряди різних країн володіли 2,2% загальної кількості біткоїнів, а США мали майже 200 000 монет вартістю понад $20 млрд за поточним курсом, такі дані наводить CoinGecko. Серед інших країн, які володіють значними резервами біткоїнів, – Китай, Велика Британія, Бутан та Сальвадор.