Лідери ринку криптовалют та інвестори підштовхують Трампа до створення федерального резерву біткоїнів. Які їхні аргументи

Лідери криптоіндустрії та інвестори підштовхують обраного президента США Дональда Трампа до створення національного резерву біткоїнів, сподіваючись повʼязати малорегульовану та волатильну індустрію з майбутнім фінансової системи. Головний аргумент – токени на мільярди доларів, за умови стрімкого зростання, допоможуть зменшити державний борг, що зараз перевищує $36 трлн. Про це пише The Washington Post 27 листопада.

Деталі

Майбутній очільник Білого дому публічно висловив зацікавленість цією ідеєю, хоча деякі криптозахисники закликають його до ще більш агресивного кроку, зазначило видання. Вони хочуть, щоб уряд США придбав токени на мільярди доларів, а потім тримав їх десятиліттями, сподіваючись, що вони злетять у ціні і допоможуть виплатити держборг.

Трамп уже обіцяв не продавати біткоїни, які уряд США наразі має в своєму розпорядженні, і зробити їх основою нового стратегічного резерву. Це могло б дати серйозний поштовх для зростання ціни біткоїна, яка вже рекорно злетіла після його заяв.

Політики та економісти розглядають цей план з обережністю: подібні маніпуляції з біткоїнами можуть прискорити інфляцію та не дають гарантії постійного зростання ціни криптовалюти. Це може призвести до великих втрат для платників податків, наголошує WP.

Водночас криптоспільнота вважає, що стратегічний резерв біткоїнів підвищить легітимність цифрових активів у фінансовій системі США та сприятиме розвитку індустрії.

Контекст

Обраний президент США заявляв про переваги біткоїна протягом своєї передвиборчої кампанії та навіть підтримував новий бізнес, який заснували його давні партнери та підтримали його сини.

Він уже обіцяв перетворити США на світовий криптовалютний центр і створити стратегічний резерв біткоїнів. Попри те, що під час свого попереднього президентства Трамп називав біткоїн «аферою», він неодноразово висловлював позитивні оцінки щодо цієї криптовалюти.

Особливо аналітики звертають увагу на його намір звільнити голову SEC Гері Генслера, що може призвести до значного зниження регуляторного тиску на крипторинок. Генслер відомий своєю жорсткою позицією щодо криптовалют, він вважає, що поточні регуляції цілком достатні і що більшість операцій у криптосфері порушують закони про цінні папери.