Велике розширення. В ОП змінюють формат Ради підприємців із засновниками «Нової пошти», Ajax, monobank та ще чотирма бізнесменами. Яким він буде

В Офісі президента вирішили змінити формат роботи Ради підприємців, заснованої рік тому на фоні скандальної справи інвестбанкіра Ігоря Мазепи. Окрім співзасновників «Нової пошти» Вячеслава Климова, monobank Олега Гороховського, Ajax Systems Олександра Конотопського та інших підприємців, до неї увійдуть ще десятки бізнесменів. Від влади координуватиме процес радник голови ОП Юрій Каціон. Який вигляд матиме новий формат роботи між бізнесом та владою?