Велике розширення. В ОП змінюють формат Ради підприємців із засновниками «Нової пошти», Ajax, monobank та ще чотирма бізнесменами. Яким він буде

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:33 хвилин
В Офісі президента вирішили змінити формат роботи Ради підприємців, заснованої рік тому на фоні скандальної справи інвестбанкіра Ігоря Мазепи. Окрім співзасновників «Нової пошти» Вячеслава Климова, monobank Олега Гороховського, Ajax Systems Олександра Конотопського та інших підприємців, до неї увійдуть ще десятки бізнесменів. Від влади координуватиме процес радник голови ОП Юрій Каціон. Який вигляд матиме новий формат роботи між бізнесом та владою?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
На другому році роботи Рада з підтримки підприємництва змінює формат і значно розширює склад. Замість семи підприємців до неї можуть долучитися десятки бізнесменів із різних сфер бізнесу. Новий підхід до роботи органа було озвучено на зустрічі бізнесу з головою Офісу президента (ОП) Андрієм Єрмаком, яка відбулася 7 березня.
На ній було приблизно 50 представників бізнесу, серед яких співзасновниця «Епіцентру» Галина Герега, співвласник АТБ Геннадій Буткевич, засновник і співвласник торгових мереж EVA і Varus Руслан Шостак, засновник KAN Development Ігор Ніконов, СЕО аптечної мережі «Подорожник» Тарас Коляда, засновник інвестхолдингу EFI Ігор Ліскі тощо.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.