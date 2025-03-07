Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Забрати клієнтів Rozetka у банків. Платіжний сервіс RozetkaPay запускає рахунки й оплату «частинами». Що це дасть його бізнесу?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

RozetkaPay /колаж Анастасія Шишенок

RozetkaPay запускає власні рахунки Фото колаж Анастасія Шишенок

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:55 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:55

RozetkaPay розширює спектр фінансових послуг і починає відкривати рахунки для клієнтів однойменного ритейлера. Далі у планах – відкриття рахунків для бізнесу, що працює на маркетплейсі Rozetka. Навіщо це компанії?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

«Покупці зможуть купувати більше, сплачуючи не одразу всю суму, а лише частину, і тим самим збільшать частотність покупок і середній чек», – каже CEO платіжного сервісу RozetkaPay Олександр Лапко про значне розширення послуг, які надаватиме його компанія. Наприкінці 2024 року вона отримала відповідну обмежену ліцензію на фінансові послуги від НБУ.

Тепер це не лише платежі, а й рахунки для покупців Rozetka і можливість оплачувати товари частинами. Раніше клієнти найбільшого українського онлайн-ритейлера користувалися для цього послугами банків-партнерів Rozetka. Зараз це робитиме її споріднена компанія. В найближчих планах RozetkaPay – рахунки і для продавців, що торгують на маркетплейсі, розповідає Лапко.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні