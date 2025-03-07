Забрати клієнтів Rozetka у банків. Платіжний сервіс RozetkaPay запускає рахунки й оплату «частинами». Що це дасть його бізнесу?

RozetkaPay розширює спектр фінансових послуг і починає відкривати рахунки для клієнтів однойменного ритейлера. Далі у планах – відкриття рахунків для бізнесу, що працює на маркетплейсі Rozetka. Навіщо це компанії?

«Покупці зможуть купувати більше, сплачуючи не одразу всю суму, а лише частину, і тим самим збільшать частотність покупок і середній чек», – каже CEO платіжного сервісу RozetkaPay Олександр Лапко про значне розширення послуг, які надаватиме його компанія. Наприкінці 2024 року вона отримала відповідну обмежену ліцензію на фінансові послуги від НБУ.

Тепер це не лише платежі, а й рахунки для покупців Rozetka і можливість оплачувати товари частинами. Раніше клієнти найбільшого українського онлайн-ритейлера користувалися для цього послугами банків-партнерів Rozetka. Зараз це робитиме її споріднена компанія. В найближчих планах RozetkaPay – рахунки і для продавців, що торгують на маркетплейсі, розповідає Лапко.