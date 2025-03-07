Забрать клиентов Rozetka у банков. Платежный сервис RozetkaPay запускает счета и оплату «частями». Что это даст его бизнесу?

RozetkaPay расширяет спектр финансовых услуг и начинает открывать счета для клиентов одноименного ритейлера. Далее в планах – открытие счетов для бизнеса, работающего на маркетплейсе Rozetka. Зачем это компании?

«Покупатели смогут покупать больше, оплачивая не сразу всю сумму, а только часть, и тем самым увеличат частотность покупок и средний чек», – говорит CEO платежного сервиса RozetkaPay Александр Лапко о значительном расширении услуг, предоставляемых его компанией. В конце 2024 года она получила соответствующую ограниченную лицензию на финансовые услуги от НБУ.

Теперь это не только платежи, но и счета для покупателей Rozetka, и возможность оплачивать товары по частям. Ранее клиенты крупнейшего украинского онлайн-ритейлера пользовались услугами банков-партнеров Rozetka. Теперь это будет делать ее родственная компания. В ближайших планах RozetkaPay – счета и для продавцов, торгующих на маркетплейсе, – рассказывает Лапко.