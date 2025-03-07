Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Забрать клиентов Rozetka у банков. Платежный сервис RozetkaPay запускает счета и оплату «частями». Что это даст его бизнесу?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

RozetkaPay /коллаж Анастасия Шишенок

RozetkaPay запускает собственные счета Фото коллаж Анастасия Шишенок

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:55 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:55

RozetkaPay расширяет спектр финансовых услуг и начинает открывать счета для клиентов одноименного ритейлера. Далее в планах – открытие счетов для бизнеса, работающего на маркетплейсе Rozetka. Зачем это компании?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

«Покупатели смогут покупать больше, оплачивая не сразу всю сумму, а только часть, и тем самым увеличат частотность покупок и средний чек», – говорит CEO платежного сервиса RozetkaPay Александр Лапко о значительном расширении услуг, предоставляемых его компанией. В конце 2024 года она получила соответствующую ограниченную лицензию на финансовые услуги от НБУ.

Теперь это не только платежи, но и счета для покупателей Rozetka, и возможность оплачивать товары по частям. Ранее клиенты крупнейшего украинского онлайн-ритейлера пользовались услугами банков-партнеров Rozetka. Теперь это будет делать ее родственная компания. В ближайших планах RozetkaPay – счета и для продавцов, торгующих на маркетплейсе, – рассказывает Лапко.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні