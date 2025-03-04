RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців

Фінтех-компанія RozetkaPay, що входить до групи Rozetka-EVO, отримала ліцензію Національного банку України (НБУ), яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб. Це розширює можливості сервісу, інтегрованого в екосистему Rozetka, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

На першому етапі рахунки зможуть відкривати покупці, які користуються сервісом «Оплатити частинами від Rozetka».

Власники рахунків отримають можливість зручніше оплачувати замовлення, брати участь у програмі лояльності RozetkaPay, виконувати P2P-перекази та інші фінансові операції.

У майбутньому сервіс стане доступним для підприємців, які продають товари на маркетплейсах Rozetka-EVO. Вони зможуть отримувати виплати швидше та використовувати кошти для закупівель чи інших бізнес-цілей.

«Ми будуємо екосистему сервісів, яка об’єднує маркетплейс, онлайн- та офлайн-платежі, кредити, платіжні рахунки та програми лояльності», — каже CEO платіжного сервісу RozetkaPay Олександр Лапко.

Контекст

RozetkaPay (ФК «ЕВО») – платіжний сервіс, який працює в екосистемі Rozetka та забезпечує онлайн- і офлайн-платежі. Компанія входить до групи Rozetka-EVO, що об’єднує найбільший онлайн-ритейлер України Rozetka та низку маркетплейсів, зокрема Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua.

Рішення НБУ дозволяє RozetkaPay стати фінансовим гравцем на ринку електронної комерції, створюючи альтернативу традиційним банківським послугам. Раніше подібні фінансові сервіси запустили міжнародні компанії, зокрема Amazon (Amazon Pay) та Apple (Apple Card).

Мережа офлайн-магазинів ритейлера налічує понад 500 точок видачі в 150 містах України. Заснували компанію у 2005-му Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015 році співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.