Конкурс на голову БЕБ, який тривав майже пів року, завершився. Конкурсна комісія з другої спроби оголосила ім’я майбутнього очільника – ним стане керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський. На його рахунку декілька гучних розслідувань, зокрема і справа проти ексголови Адміністрації президента Сергія Пашинського та операція «Чисте місто» у міській держадміністрації Києва. Чого можна очікувати від нового керівника? Розбір Forbes Ukraine