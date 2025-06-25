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Конкурс зі знаком СБУ. Новим директором БЕБ, імовірно, стане керівник підрозділу НАБУ Цивінський. Що про нього відомо та як він може змінити бюро?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

5 хв читання

БЕБ, голова, Цивінський, конкурс /колаж Анастасія Савеленко

Новим директором БЕБ стане керівник підрозділу НАБУ Цивінський Фото колаж Анастасія Савеленко

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Конкурс на голову БЕБ, який тривав майже пів року, завершився. Конкурсна комісія з другої спроби оголосила ім’я майбутнього очільника – ним стане керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський. На його рахунку декілька гучних розслідувань, зокрема і справа проти ексголови Адміністрації президента Сергія Пашинського та операція «Чисте місто» у міській держадміністрації Києва. Чого можна очікувати від нового керівника? Розбір Forbes Ukraine

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Увечері 24 червня конкурсна комісія Бюро економічної безпеки (БЕБ) після пʼяти годин затримки та спроб перенести конкурс через лист від Служби безпеки України (СБУ) таки обрала переможця. 

Ним став керівник одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро Україна (НАБУ) Олександр Цивінський. Затвердити його на посаді протягом наступних 10 днів має Кабмін. 

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