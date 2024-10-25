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Власник Merx завершує будівництво ЖК у центрі Києва. Але не планує продавати у ньому квартири. Як повертатимуть інвестиції?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Atlantic Residences Merx Київ /надано Merx

Atlantic Residences – перший житловий проєкт групи Merx Вадима Григор'єва Фото надано Merx

Житловий комплекс Atlantic Residences від Merx – прибутковий будинок на 550 квартир. Усі квартири здаватимуть в оренду. Коли інвестор розраховує окупити проєкт, який почав будувати ще у 2008 році?

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Група Merx Вадима Григор’єва зайнялась житловим будівництвом. Готові квартири в трьох секціях її першого проєкта вже здають в оренду. Паралельно у комплексі облаштовують інфраструктуру, внутрішній двір та ведуть ремонти в інших апартаментах.

Чому забудовник вирішив не продавати жодної квартири у своєму першому ЖК і зробив ставку на оренду житла?

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