Власник Merx завершує будівництво ЖК у центрі Києва. Але не планує продавати у ньому квартири. Як повертатимуть інвестиції?

Житловий комплекс Atlantic Residences від Merx – прибутковий будинок на 550 квартир. Усі квартири здаватимуть в оренду. Коли інвестор розраховує окупити проєкт, який почав будувати ще у 2008 році?

Група Merx Вадима Григор’єва зайнялась житловим будівництвом. Готові квартири в трьох секціях її першого проєкта вже здають в оренду. Паралельно у комплексі облаштовують інфраструктуру, внутрішній двір та ведуть ремонти в інших апартаментах.

Чому забудовник вирішив не продавати жодної квартири у своєму першому ЖК і зробив ставку на оренду житла?