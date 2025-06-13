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Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Міністерство економіки, Нацбанк та Мінфін готують зміни до програми іпотеки «єОселя». За час існування за нею видано лише 17 000 кредитів. Що в програмі не влаштовує міжнародних партнерів та на які зміни розраховує влада?
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За майже три роки роботи програма «єОселя» схвалила 5% від усіх поданих заявок на кредити. Такі дані озвучив голова правління «Укрфінжитло» Євген Мецгер під час засідання фінансового комітету Верховної Ради 9 червня.
«Шукаємо кошти й сподіваємось задовольнити потреби більшої кількості охочих отримати квартиру», – додав він.
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