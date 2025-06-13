Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Міністерство економіки, Нацбанк та Мінфін готують зміни до програми іпотеки «єОселя». За час існування за нею видано лише 17 000 кредитів. Що в програмі не влаштовує міжнародних партнерів та на які зміни розраховує влада?