Попит збільшився на 50%, ціни – на 30%. Новорічні корпоративи повертаються попри обстріли і блекаути. Як під час війни змінились вимоги компаній і скільки зароблять ресторани?

«Цьогорічні вимоги клієнтів наближать нас до старих добрих довоєнних часів з бенкетними корпоративами, – каже власниця і керуюча Galera resort Анна Крамаренко, – хіба що починаємо все ще раніше: о 15:00-16:00».

Масові корпоративи повертаються. В 2024 році ресторатори спостерігають приріст гостей на 50% в порівнянні з 2023-м. «Рік назад корпоративи були до 40 людей максимум, зараз – сформували заявки від 60 гостей і більше», – каже Крамаренко.