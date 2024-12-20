Спрос увеличился на 50%, цены – на 30%. Новогодние корпоративы возвращаются, несмотря на обстрелы и блэкауты. Как во время войны изменились требования компаний и сколько заработают рестораны?

Новогодние корпоративы в этом году прихотливее, больше и дороже. Во сколько обойдется празднованию Нового 2025 года? Forbes опросил владельцев популярных киевских заведений

«В этом году требования клиентов приблизят нас к старым добрым довоенным временам с банкетными корпоративами, – говорит владелица и управляющая Galera Resort Анна Крамаренко, – разве что начинаем всё еще раньше: в 15:00–16:00».

Массовые корпоративы возвращаются. В 2024 году рестораторы наблюдают прирост гостей на 50% по сравнению с 2023 годом. «Год назад корпоративы были до 40 человек максимум, сейчас – сформировали заявки от 60 гостей и больше», – говорит Крамаренко.