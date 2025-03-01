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«Рішення остаточне». Уряд виключив понад 100 000 волонтерів з системи «Шлях». Чому та що з системою буде далі?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

3 хв читання

«Рішення остаточне». Уряд виключив понад 100 000 волонтерів з системи «Шлях». Чому та що з системою буде далі? /Getty Images

Getty Images

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Понад 100 000 волонтерів з 27 лютого не можуть виїжджати за кордон на основі реєстрації в системі «Шлях». Уряд перекрив їм доступ до системи виїзду. Офіційне пояснення – ймовірно, велика кількість зловживань. Чи планують урядовці повернути можливість виїзду за межі України для справжніх волонтерів?

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27 лютого Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять медичні та гуманітарні вантажі. Залишаються стандартні категорії, які можуть перетинати кордон: люди з інвалідністю, багатодітні батьки, особи у відрядженнях або ліцензовані перевізники. Військовозобов’язані волонтери для цього повинні мати інші підстави.

Одна з ключових причин такого рішення – зловживання механізмом виїзду, оскільки багато волонтерів не поверталися назад, пояснив в коментарі Forbes Ukraine заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. 

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