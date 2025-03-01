«Рішення остаточне». Уряд виключив понад 100 000 волонтерів з системи «Шлях». Чому та що з системою буде далі?

Понад 100 000 волонтерів з 27 лютого не можуть виїжджати за кордон на основі реєстрації в системі «Шлях». Уряд перекрив їм доступ до системи виїзду. Офіційне пояснення – ймовірно, велика кількість зловживань. Чи планують урядовці повернути можливість виїзду за межі України для справжніх волонтерів?

27 лютого Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять медичні та гуманітарні вантажі. Залишаються стандартні категорії, які можуть перетинати кордон: люди з інвалідністю, багатодітні батьки, особи у відрядженнях або ліцензовані перевізники. Військовозобов’язані волонтери для цього повинні мати інші підстави.

Одна з ключових причин такого рішення – зловживання механізмом виїзду, оскільки багато волонтерів не поверталися назад, пояснив в коментарі Forbes Ukraine заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.