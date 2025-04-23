Швидке відновлення завершилось. Економіка України майже досягнула межі зростання. Чи є шанс на перезапуск?

Українська економіка практично досягнула «стелі» зростання та не здатна радикально збільшити виробництво. Виправити ситуацію може повернення українців на ринок праці через перенавчання або релокацію. Чи можливо це на четвертому році війни? Розбір Forbes.
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