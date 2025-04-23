Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Швидке відновлення завершилось. Економіка України майже досягнула межі зростання. Чи є шанс на перезапуск?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

5 хв читання

ВВП, економіка, падіння /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Економіка Україна майже досягнула межі зростання. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Українська економіка практично досягнула «стелі» зростання та не здатна радикально збільшити виробництво. Виправити ситуацію може повернення українців на ринок праці через перенавчання або релокацію. Чи можливо це на четвертому році війни? Розбір Forbes.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні