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Быстрое восстановление завершилось. Экономика Украины почти достигла предела роста. Есть ли шанс на перезапуск?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

5 хв читання

ВВП, економіка, падіння /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Экономика Украина почти достигла предела роста. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Украинская экономика практически достигла потолка роста и не способна радикально увеличить производство. Исправить ситуацию может возвращение украинцев на рынок труда через переобучение или релокацию. Возможно ли это на четвертом году войны? Разбор Forbes.

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