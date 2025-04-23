Быстрое восстановление завершилось. Экономика Украины почти достигла предела роста. Есть ли шанс на перезапуск?

Украинская экономика практически достигла потолка роста и не способна радикально увеличить производство. Исправить ситуацию может возвращение украинцев на рынок труда через переобучение или релокацию. Возможно ли это на четвертом году войны? Разбор Forbes.
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