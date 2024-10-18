«Страховка не працює». Як українські банки фінансують будівництво електростанцій під час війни? Досвід «Райффайзену», Укргазбанку та «Південного»

Як бізнесу отримати кредит на нову генерацію , що стримує кредитування і які програми існують? На форумі Forbes « Енергія бізнесу 2024 » своїм досвідом поділились директорка з корпоративного банкінгу Укргазбанку Тетяна Парчевська, заступниця голови правління Райффайзен Банку Лариса Бондарєва та заступник голови банку «Південний» Максим Цимбал. До бесіди також долучився заступник міністра економіки Андрій Телюпа. Що вони радять?

«Ефективних інструментів страхування ми ще не знайшли», – заявив на сцені форуму Forbes «Енергія бізнесу 2024» Максим Цимбал, перший заступник голови правління банку «Південний», обговорюючи з колегами фінансування будівництва нових електростанцій в Україні в умовах воєнних ризиків.

Страховка має бути такою ж доступною, як програма «5-7-9%», наголошує Сергій Євтушенко, співзасновник енергокомпанії UDP Renewables. «У кожному банківському «кіоску» її мають продавати і легко оформляти», – каже він.