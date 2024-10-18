«Страховка не работает». Как украинские банки финансируют строительство электростанций во время войны? Опыт «Райффайзена», Укргазбанка и «Пивденного»

Как бизнесу получить кредит на новую генерацию , что сдерживает кредитование и какие программы существуют? На форуме Forbes « Энергия бизнеса 2024 » своим опытом поделились директор по корпоративному банкингу Укргазбанка Татьяна Парчевская, заместитель председателя правления Райффайзен Банка Лариса Бондарева и заместитель председателя банка «Пивденный» Максим Цымбал. К беседе также присоединился заместитель министра экономики Андрей Телюпа. Что они рекомендуют?

«Эффективных инструментов страхования мы еще не нашли», – заявил на сцене форума Forbes «Энергия бизнеса 2024» Максим Цымбал, первый заместитель председателя правления банка «Южный», обсуждая с коллегами финансирование строительства новых электростанций в Украине в условиях военных рисков.

Страховка должна быть такой же доступной, как программа «5-7-9%», говорит Сергей Евтушенко, соучредитель энергокомпании UDP Renewables. «В каждом банковском «киоске» ее должны продавать и легко оформлять», – говорит он.