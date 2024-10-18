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«Страховка не работает». Как украинские банки финансируют строительство электростанций во время войны? Опыт «Райффайзена», Укргазбанка и «Пивденного»

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

4 хв читання

Одна из болезненных тем финансирования строительства новых электростанций – отсутствие инструментов страхования военных рисков, говорят топ-менеджеры банков. /пресс-служба ДТЕК

Одна из болезненных тем финансирования строительства новых электростанций – отсутствие инструментов страхования военных рисков, говорят топ-менеджеры банков. Фото пресс-служба ДТЕК

Как бизнесу получить кредит на новую генерацию, что сдерживает кредитование и какие программы существуют? На форуме Forbes «Энергия бизнеса 2024» своим опытом поделились директор по корпоративному банкингу Укргазбанка Татьяна Парчевская, заместитель председателя правления Райффайзен Банка Лариса Бондарева и заместитель председателя банка «Пивденный» Максим Цымбал. К беседе также присоединился заместитель министра экономики Андрей Телюпа. Что они рекомендуют?

«Эффективных инструментов страхования мы еще не нашли», – заявил на сцене форума Forbes «Энергия бизнеса 2024» Максим Цымбал, первый заместитель председателя правления банка «Южный», обсуждая с коллегами финансирование строительства новых электростанций в Украине в условиях военных рисков.

Страховка должна быть такой же доступной, как программа «5-7-9%», говорит Сергей Евтушенко, соучредитель энергокомпании UDP Renewables. «В каждом банковском «киоске» ее должны продавать и легко оформлять», – говорит он.

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