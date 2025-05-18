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«Ухилятися зможуть дуже дрібні торговці, і то недовго». Кабмін хоче змусити платити податки українців, які заробляють через онлайн-платформи. Як це може працювати?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

3 хв читання

онлайн продажі маркетплейс податки дпс /Колаж Forbes Ukraine

Торговці на онлайн-платформах зможуть працювати без ФОП і сплачувати зменшену ставку ПДФО 5%, відкривши окремий банківський рахунок. Фото Колаж Forbes Ukraine

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Кабмін і Верховна Рада готуються до більш жорсткого контролю оподаткування всіх, хто заробляє через маркетплейси та інші платформи. Онлайн-торговці зможуть платити податки навіть без наявності ФОП, а контроль за цим хочуть перекласти на майданчики. Кого може зачепити запропонована новація уряду?

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