«Ухилятися зможуть дуже дрібні торговці, і то недовго». Кабмін хоче змусити платити податки українців, які заробляють через онлайн-платформи. Як це може працювати?

Кабмін і Верховна Рада готуються до більш жорсткого контролю оподаткування всіх, хто заробляє через маркетплейси та інші платформи. Онлайн-торговці зможуть платити податки навіть без наявності ФОП, а контроль за цим хочуть перекласти на майданчики. Кого може зачепити запропонована новація уряду?