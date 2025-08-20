Налоговая будет проверять предпринимателей при наличии нескольких оснований, свидетельствующих о рискованной деятельности. Для ФЛП 3-4 групп достаточно двух оснований, для 1-2 групп – от трех. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказала и.о. главы налоговой Леся Карнаух.