Налоговая будет проверять предпринимателей при наличии нескольких оснований, свидетельствующих о рискованной деятельности. Для ФЛП 3-4 групп достаточно двух оснований, для 1-2 групп – от трех. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказала и.о. главы налоговой Леся Карнаух.
Ключевые факты
- «Это может быть заявление от граждан об уклонении от уплаты налогов, зарплате в конвертах, наличии информации о работе без кассового аппарата или других нарушениях», – говорит Карнаух.
- Исключение составляют предприятия, производящие подакцизные товары. Для них не действует мораторий на проверки.
- Также плановые проверки останутся для бизнеса, обладающего высокой степенью рисковости, предупреждает Карнаух. В качестве примеров нарушений она привела – невозврат валютной выручки, информация от правоохранительных органов об уклонении или минимизации уплаты налогов.
- К моменту оглашения моратория налоговая провела 30 000 фактических проверок бизнеса.
Контекст
На заседании 21 июля СНБО поддержал введение моратория на проверки бизнеса государственными структурами.
Под запрет попали проверки налоговых, таможенных, правоохранительных и других органов, сообщила премьер Юлия Свириденко.
«Наша задача – убрать искусственные препятствия, блокирующие бизнес, и не допустить появления новых безосновательных производств», – написала Свириденко.
Кабмин в плане, представленном 18 июля, предложил ввести пятилетний мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранительных органов рыночного надзора.
