Кабмін Юлії Свириденко презентував детальний план дій на цей та наступний рік. У фокусі – збільшення виготовлення української зброї і залучення фінансування на це, нові підходи до мобілізації та рекрутингу, євроінтеграція й допомога бізнесу. Forbes Ukraine зібрав ключові зміни для підприємців

Уряд в оновленому складі 18 липня презентував план дій на 2025-2026 роки. «Документ базується на чотирьох ключових напрямах: безпека, гідність людини, економіка та відбудова, без якої неможливо планувати майбутнє», – сказала прем’єрка Юлія Свириденко під час презентації.

Серед змін Кабмін планує пʼятирічний мораторій на перевірки бізнесу, спрощення регулювання та видачі дозволів, а також – пошук додаткового фінансування для індустріальних парків

Урядовці планують запровадити особливий режим експорту озброєння, запустити «е-ТЦК» та посилити рекрутинг до війська.

В урядовому плані є й зобов’язання щодо Американсько-Українського інвестиційного фонду (створюється під так звану угоду про надра) та початку євроінтеграції.

Як виглядає план дій уряду на наступні півтора року?

Ключові зміни для бізнесу: пʼятирічний мораторій на перевірки, е-ТЦК та «Промисловий Рамштайн»

Кабмін хоче продовжити мораторій на перевірки бізнесу на пʼять років. Він діятиме, як для правоохоронців, так і податкової чи інших органів нагляду. «Перевірки проходитимуть за ризикоорієнтованим підходом», – уточнив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Аналогічний мораторій вже діє з початку серпня цього року, його запровадила Рада безпеки та оборони (РНБО), аби знизити тиск на бізнес. Виключення – мораторій не діє для виробників підакцизних товарів.

Ще одне нововведення – запровадження Міністерством оборони до кінця року електронної системи «е-ТЦК» в «Резерв+» та інших системах. Це має знизити навантаження на територіальні центри комплектування на 15% щомісяця.

Також до кінця року Міноборони має запустити електронні кабінети для підприємств з обліком кількості призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

У грудні цього року має з’явитись державна програма «Промисловий Рамштайн». Її суть полягатиме у наданні спеціальних умов на постачання обладнання для відновлення підприємств.

Також до грудня 2026-го уряд хоче залучити 10 млрд грн для фіксування індустріальних парків та промисловості.

До кінця цього року також має запрацювати система «е-Дозвіл», де бізнес в електронному форматі може отримати ліцензії, дозволи, декларації та інші документи. А до кінця грудня наступного року 200 дозволів мають видаватися декларативно, а ще 60 – скасовано.

Макрофінансова стабільність, євроінтеграція та угода з США

До кінця грудня цього року Мінфін має знайти джерела довгострокового фінансування держбюджету. Потреба в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить $45 млрд, з яких наразі підтверджено лише близько $35 млрд, сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

«Важливо розуміти, що цифри можуть змінитися після 15 вересня, коли будуть зібрані всі дані про потреби на 2026-й», – уточнив співрозмовник у Мінфіні.

До кінця 2025 року уряд планує завершити скринінг відповідності українського законодавства до вимог ЄС та закінчити підготовку до відкриття всіх кластерів. Усі шість переговорних кластерів планується відкрити протягом наступного року.

Міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планує реалізувати мінімум три проєкти в межах Американсько-Українського інвестиційного фонду до кінця наступного року. Фонд започаткований у травні для реалізації угоди про надра між Україною і США та має сприяти залученню інвестицій західних компаній.

Доходи Фонду вперше розподілятимуться між країнами відповідно до капітальних внесків у 2035 році. Його нормативно-правову базу фіналізують до кінця вересня.

Також уряд має домовитися про відтермінування впровадження механізму вуглецевого коригування (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) від Євросоюзу. Запровадження CBAM – одна з вимог вступу України в ЄС. За попередніми розрахунками аналітиків EY в Україні, зроблених ще у 2023-му, його впровадження могло б завдати збитків українським виробникам у $300 млн.

Посилення оборони: українське виробництво зброї, квазіекспорт та ставка на рекрутинг

Міністерство оборони розраховує залучити від міжнародних партнерів наступного року $120 млрд, половина з них має піти на закупівлю озброєння вітчизняного виробництва.

До грудня цього року відомство готується запустити пілотні спільні виробництва з Данією та Нідерландами і погодити Drone Deal зі США. Це так званий квазіекспорт, коли 80% виробленої зброї відправлятиметься в Україну, а решта 20% – залишатися на складах партнерів, пояснив під час заходу міністр оборони Денис Шмигаль.

«Просто відкрити експорт буде несправедливо стосовно наших військових, які на передовій потребують більше зброї», – додав він.

До 31 грудня 2026-го фортифікація та антидроновий захист маршрутів мають бути виконані на 90% на пріоритетних напрямках та на 80% – на інших ділянках.

Ще один важливий напрям для Міноборони – рекрутинг. Завдяки цьому до кінця грудня наступного року міністерство хоче вийти на показник у 3500 контрактів на військову службу щомісяця і ще 1000 контрактів для іноземців чи осіб без громадянства. Ще 2500 людей на місяць у міністерстві хочуть мобілізовувати завдяки контрактам в обрані ними підрозділи.