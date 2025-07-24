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Гетманцев під прикриттям. Голова податкового комітету знайшов з десяток ритейл-мереж, які працювали на ФОПах. Чим це загрожує їхньому бізнесу

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

4 хв читання

Гетманцев ФОП ритейл БЕБ /Колаж – Forbes Ukraine

Данило Гетманцев почав детальну перевірку ритейлових мереж, які використовують ФОПи Фото Колаж – Forbes Ukraine

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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев розпочав власні перевірки ухилення продуктових мереж від сплати податків: його помічники роблять контрольні закупки і передають «докази» в БЕБ. Першим під ударом опинився полтавський ритейлер «МаркетОпт» бізнесменів Станіслава Піскуна і Костянтина Кривича. Хто ще в зоні ризику?

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11 липня на YouTube-каналі голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева зʼявилося відео «Як працює тіньова завіса з ФОПів. Подрібнення бізнесу як спосіб ухилення від податків», у якому очільник комітету оголосив боротьбу з ФОПами у фуд-ритейлерів. 

«В Україні на продовольчому ринку є «білі» та «чорні» мережі, – каже Гетманцев у відео. – Перші – це великі мережі на кшталт АТБ і Novus, які платять «білі» зарплати і податок на прибуток, а інші – «сірі» гравці, що дроблять все це через ФОПів». 

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