Кабінет міністрів оновив критерії бронювання від мобілізації та для отримання статусу критичних підприємствами та організаціями, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Із 1 грудня усі бронювання будуть здійснюватися через «Дію», для приватного сектору обов’язковими пунктами для бронювання працівників стануть зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом.

Ключові факти

За словами Шмигаля, за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, який проходив до 15 листопада, було виявлено низку проблемних моментів, які уряд вирішив усунути.

Відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

«Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання», – пояснив Шмигаль.

Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через «Дію». Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

Новий порядок діятиме з 1 грудня.

Перехідний період на нові умови буде до 28 лютого для всіх, хто вже має відстрочки. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Контекст

17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.

Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих. Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

22 жовтня Кабмін дозволив проводити повторні перевірки підприємств на критичність. Про це свідчить постанова №1204. Критичне підприємство, яке не відповідатиме критеріям, втратить цей статус.

Хто зараз може отримати бронь, чи виявив аудит зловживання та як це може вплинути на процедуру у майбутньому, скільки в Україні заброньованих військовозобовʼязаних, читайте в інтервʼю Юлії Свириденко для Forbes Ukraine.