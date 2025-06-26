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Збільшення боргу, економія та навіть штрафи для водіїв. Уряд пропонує збільшити бюджет на 450 млрд грн. На що їх витратять?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

4 хв читання

Бюджет, гроші, уряд /Shutterstock

Уряд пропонує збільшити бюджет на 450 млрд грн. Фото Shutterstock

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Уряд пропонує збільшити видатки держбюджету майже на 450 млрд грн, левову частку з яких – витратити на Сили оборони. Покрити ці витрати урядовці хочуть коштом внутрішнього боргу та перевиконання доходів. На що саме Кабмін планує направити додаткові сотні мільярдів і коли Рада розгляне законопроєкт? Розбір Forbes Ukraine

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25 червня Кабмін ухвалив зміни до державного бюджету, які насамперед передбачають збільшення видатків держави на оборону. Найбільше отримає Міноборони – 311 млрд грн. Документ має ще підтримати парламент. 

За п’ять місяців цього року з бюджету на оборону і безпеку витратили майже 1 трлн грн. «Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів», – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль потребу у збільшенні видатків у своєму Telegram-каналі. 

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