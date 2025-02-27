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Пропозиція нової концепції Житнього ринку від компанії Inzhur /пресслужба Inzhur
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Як у Лісабоні чи Ризі. Андрій Журжій презентував план реконструкції Житнього ринку в Києві за 700 млн грн. Чи є шанси на прийняття?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

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Пропозиція нової концепції Житнього ринку від компанії Inzhur Фото пресслужба Inzhur

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Інвестиційна компанія Inzhur пропонує викупити Житній ринок, провести капітальний ремонт і перезапустити його з фудхолами, ярмарками, майданчиком для заходів, а стелю перетворити на великий екран із тематичними трансляціями. Які шанси на успіх?

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Житній ринок може стати культурним і гастрономічним центром міста і залучати 5000–10 000 відвідувачів на день, стверджує CEO Inzhur Андрій Журжій. 25 лютого він презентував план реконструкції ринку вартістю 700 млн грн.

Справа за малим – отримати контроль над ринком. У січні з різницею в декілька днів група депутатів та два департаменти КМДА зареєстрували різні проєкти рішень – про приватизацію Житнього та про передачу в оренду.

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