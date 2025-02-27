Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Пропозиція нової концепції Житнього ринку від компанії Inzhur /пресслужба Inzhur
Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Как в Лиссабоне или Риге. Андрей Журжий представил план реконструкции Житнего рынка в Киеве за 700 млн грн. Есть ли шансы на принятие?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Предложение новой концепции Житнего рынка от компании Inzhur Фото пресслужба Inzhur

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:56 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:56

Инвестиционная компания Inzhur предлагает выкупить Житний рынок, провести капитальный ремонт и перезапустить его с фудхолами, ярмарками, площадкой для мероприятий, а потолок превратить в большой экран с тематическими трансляциями. Какие шансы на успех?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Житний рынок может стать культурным и гастрономическим центром города и привлекать 5000–10 000 посетителей в день, утверждает CEO Inzhur Андрей Журжий. 25 февраля он представил план реконструкции рынка стоимостью 700 млн грн.

Дело за малым – получить контроль над рынком. В январе с разницей в несколько дней группа депутатов и два департамента КГГА зарегистрировали разные проекты решений – о приватизации Житнего и о передаче в аренду.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні