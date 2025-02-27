Как в Лиссабоне или Риге. Андрей Журжий представил план реконструкции Житнего рынка в Киеве за 700 млн грн. Есть ли шансы на принятие?

Инвестиционная компания Inzhur предлагает выкупить Житний рынок, провести капитальный ремонт и перезапустить его с фудхолами, ярмарками, площадкой для мероприятий, а потолок превратить в большой экран с тематическими трансляциями. Какие шансы на успех?

Житний рынок может стать культурным и гастрономическим центром города и привлекать 5000–10 000 посетителей в день, утверждает CEO Inzhur Андрей Журжий. 25 февраля он представил план реконструкции рынка стоимостью 700 млн грн.

Дело за малым – получить контроль над рынком. В январе с разницей в несколько дней группа депутатов и два департамента КГГА зарегистрировали разные проекты решений – о приватизации Житнего и о передаче в аренду.