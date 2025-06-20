У червні 2025 року Україна зазнала трьох масштабних атак: у ніч на 6, 10 і 17 червня. Під удар потрапили десятки МСБ: виробники, дистрибʼютори, бізнеси зі сфери послуг. Forbes розпитав шістьох представників компаній про наслідки прильотів і плани на відновлення

Київський сервіс хімчистки Mink рік тому переїхав у нове приміщення площею 300 кв. м. Модель роботи компанії передбачає, що одяг, аксесуари та килими можна відправити на чистку поштою чи залишити в одній з 18 офлайн-точок самообслуговування у Києві та передмісті. «Всі речі фактично стікалися в одну точку, і її більше немає», – говорить директорка Юлія Крилова. Через тиждень після прильоту збитки досі рахують, проте їх обсяг вже перевищив 9 млн грн.

Серед постраждалих у червні – кавова компанія Gemini, бренди одягу і взуття «Фаренгейт», Danaya, Romashka, The Lace, Hvoya, виробник корпоративного мерчу Exsogroup, продавець сонячних електростанцій Sunsay, як мінімум сім фотостудій. І цей перелік не є вичерпним.

Як українські підприємці оговтуються від атак і що планують робити далі?

Олексій Зорін, директор виробника корпоративного одягу та аксесуарів Exsogroup

10 червня «Шахед» повністю зруйнував наше виробництво: обладнання, матеріали, власна продукція клієнтів під брендування згоріли. Вцілів лише генератор.

Перед цим, у травні, вирішили розширятися, закупили обладнання на $100 000 у кредит. Тиждень встигли покористуватись, але мусимо виплачувати борг, тому що страхова компанія не покриває це. Власні збитки оцінюємо в 15 млн грн, якщо врахувати продукцію клієнтів, то цифра перевищить 20 млн грн.

Один день ми сумували, на другий вирішили, що все відновимо. Зараз працюємо на 20–30% від попередньої потужності – партнери пустили в кілька власних виробничих приміщень. Вже за два тижні плануємо вийти на 80% від наших потужностей – домовляємося про нову локацію, обладнання купили в кредит і доставили в Україну – чекаємо лише адреси. Час працює проти нас – якщо затягнемо, замовники можуть перейти до конкурентів.

Для відновлення розглядаємо грантові програми, вчора виграли тендер на 1,5 млн грн. За рік розраховуємо покрити кредити.

Наслідки прильоту на виробництво Exsogroup Фото з особистого архіву Виробництво Exsogroup Фото з особистого архіву Наслідки прильоту на виробництво Exsogroup Фото з особистого архіву Продукція для корпоративних замовників Exsogroup Фото з особистого архіву Попередній слайд Наступний слайд

Юлія Крилова, директорка сервісу хімчистки на замовлення Mink

Вранці 10 червня зателефонував орендодавець, сказав, що виробництва більше немає. Це вже не перший приліт поруч: у лютому постраждав наш розподільчий центр, у квітні – сусідня будівля. Цього разу «Шахед» впав на основне виробництво, ремонт якого закінчили рік тому. Частина другого поверху, задні стіни та опори обвалились, обладнання зруйноване. Розподільчий центр постраждав найменше – був найдалі від епіцентру. Речі, які вже вийшли з чистки або ще туди не потрапили, вціліли.

Збитки рахуємо, але тільки у ремонт вклали 4,5 млн грн, вартість обладнання – близько €100 000. Вимушені затримати чистку речей, які були на виробництві під час прильоту – потрібен час, щоб їх знайти, перевезти, ідентифікувати. Вартість втрачених і сильно пошкоджених речей будемо компенсовувати за ринковою ціною. Є клієнти, які відмовляються, за що ми вдячні.

За відчуттями – втрати майже катастрофічні, але віримо, що все відновимо. Наразі повернулись у невелике приміщення, де працювали до переїзду, шукаємо варіанти нового. Росту замовлень не спостерігаємо, але у сервісному бізнесі це працює інакше, ніж у продуктовому, тому не засмучуємося.

Руйнування у приміщенні Mink Фото з особистого архіву Хімчистка Mink Фото з особистого архіву Руйнування у приміщенні Mink Фото з особистого архіву Хімчистка Mink Фото з особистого архіву Попередній слайд Наступний слайд

Оксана Голод, власниця бренду одягу та взуття OMG

Зранку зателефонувала керівниця фабрики, сказала, що на місці працюють гелікоптери і всюди пожежа. Тліли наші надії 24 години, доки на наступний день не впустили на територію.

На місці нашого поверху – згарище, дах впав вниз. Поплавило від вогню навіть товстий метал, не кажучи вже про інше устаткування чи склад. Цех становив 35–40% наших потужностей. Виготовляли авторські колодки на підбори, підошву ручної роботи. Там був і склад шкіри, підборів і комплектуючих, зберігалася готова партія для магазину, яку не встигли доставити. Втратили всі лекала, які тепер треба заново виробити.

Збитки досі рахуємо. Але навіть без урахування вартості устаткування це більше 1 млн грн. Страхування не мали, але такі випадки – форс-мажор, нам би воно не допомогло.

У перші дні відчули підтримку аудиторії: замовлення виросли майже вдесятеро, складські залишки розкупили майже повністю, підрядники пропонували розтермінування оплат. Зараз у пошуках готових робочих місць, де команда змогла б почати працювати. Плануємо осінню колекцію і, ймовірно, будемо кредитуватися, щоб відновити потужності.

Руйнування виробництва OMG Фото з особистого архіву Взуття OMG Фото з особистого архіву Взуття OMG Фото з особистого архіву Попередній слайд Наступний слайд

Марія Сіміч-Моісеєнко, засновниця бренду взуття та аксесуарів Hvoya

Пожежу після прямого влучання 10 червня гасили більше доби, гелікоптери постійно підлітали з новими скидами води. Наші колодки – з пластику, а він горить довго.

Наступного дня дізналися: повністю та без можливості відновлення знищене виробництво взуття: все обладнання, колодки, лекала, сотні метрів шкіри та взуттєвої сітки, пів тисячі підборів, близько тисячі пар устілок та підошв, безліч фурнітури. Згоріла партія готового взуття, взірці з нової колекції.

У нас лишається цех у Житомирі, але київське виробництво складало більше половини загальних потужностей. Якщо тимчасово налагоджувати лінію в приміщенні, де вже є частина обладнання, старт може обійтися мінімум в 1 млн грн. Обладнати виробничий цех з нуля – це збільшення бюджету в 5–10 разів, залежно від того, на який рівень виходити – базовий чи той, до якого звикли.

Зараз відновлюємо лекала, мусимо повторно замовити втрачені матеріали. Їх ми веземо з Італії та Франції, а це час, який грає не на руку, коли ти лишився без нічого посеред сезону.

Наслідки прильоту Фото з особистого архіву Виробництво Hvoya Фото з особистого архіву Наслідки прильоту Фото з особистого архіву Виробництво Hvoya Фото з особистого архіву Наслідки прильоту Фото з особистого архіву Попередній слайд Наступний слайд

Альбіна Красна, співзасновниця бренду одягу The Lace

Зранку 17 червня отримала повідомлення від команди – в офіс і склад було влучання. Стелажі з товаром повалені, вікна вибиті, стіни частково впали, частина обладнання – під завалами.

Збитки поки важко оцінити. Постраждало швейне і складське обладнання, зупинилися відправки онлайн-замовлень. Ми ще в процесі вивезення речей – ліфт впав, скрізь уламки, працює техніка. Офіс і склад ми облаштовували з нуля під себе, йшлося про сотні тисяч гривень, вартість логістики зараз – до 100 000 грн.

Максимально мобілізувалися: намагаємося відновити роботу інтернет-магазину, будемо ремонтувати й оновлювати обладнання і працювати далі.

Виробництво The Lace після прильоту Фото Скріншот з Instagram Одяг The Lace Фото Facebook Виробництво The Lace після прильоту Фото Скріншот з Instagram Одяг The Lace Фото Facebook Попередній слайд Наступний слайд

Ігор Дановський, власник бренду художніх матеріалів Monet

17 червня було пряме влучання в склад і наше єдине виробництво, де виготовляли полотна на підрамнику, основи для живопису, акрилові фарби, пензлі. Спершу бачили стовп диму, але гадки не було, що горять наші художні фарби та товари. Поруч був склад з тканинами, від них вогонь перейшов до нас, а всі наші фарби, аерозолі вибухонебезпечні. Тож будівля повністю зруйнована, а все, що знаходилося всередині, згоріло.

Поки не розуміємо, скільки це у цифрах. Це великі кошти, напрацьовані за 10 років роботи Monet як магазину і пʼять – як виробника. Обладнання, стелажі, компʼютери – величезні суми, звіт по балансу товарів навіть страшно відкривати.

Наразі відходимо від шоку. Поки важко сформулювати, що робити далі. Варіанти – від пошуку нової будівлі до релокації за межі країни. Але, найімовірніше, відновимося в Україні і повернемо на полички наші товари. У замовленнях вирости не можемо – залишилася маленька частка товару, який зберігався у магазині.