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Зарплати зросли у 2024 році вище очікувань. Forbes Ukraine розібрався, де найбільше

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

1 хв читання

Середня заробітна плата у 2024 році зросла на 23,1% до 21 473 грн, свідчать оприлюднені 28 лютого дані Державної служби статистики. За оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine, у реальному вимірі вона вже перевищила рівень до початку повномасштабного вторгнення

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За оцінками Forbes Ukrane, заробітна плата з поправкою на споживчу інфляцію (тобто в реальному вимірі) перевищила рівень 2021 року на 6%. Лише за минулий рік вона збільшилась на 15,6%

У доларовому вираженні середня заробітна плата 2024 року була найвищою за весь час спостережень, перевищивши минулий рекорд 2021 року – $535 проти $514. Проте з урахуванням доларової інфляції реальна заробітна плата у доларах все одно ще на 10% менша, порівняно з 2021 роком. 

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