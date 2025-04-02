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Зробити Америку знову багатою. Адміністрація Трампа готується запровадити торгові тарифи «проти всіх». Як це може вплинути на Європу та Україну

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

5 хв читання

Зробити Америку знову багатою. Адміністрація Трампа готується запровадити торгові тарифи «проти всіх». Як це може вплинути на Європу та Україну /Колаж Анна Наконечна

Колаж Анна Наконечна

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Білий дім оголосить 2 квітня про запровадження тарифів щодо всіх або майже усіх торгових партнерів США. Це має вирівняти торговельний баланс країни, але можливі заходи у відповідь уже налякали ринки. Що готує Трамп та як це вплине на Європу та Україну

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