Безкоштовні аналізи. 25 приватних медзакладів співпрацюють з НСЗУ, у лідерах – Synevo і CSD Lab

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

1 хв читання

Станом на 1 серпня 2025 року договори з НСЗУ про надання лабораторних послуг уклали 25 приватних медзакладів. За 7 місяців цьогоріч вони надали 9% від понад 16 млн послуг, наданих населенню за державні кошти, повідомила пресслужба НСЗУ. Найбільше клієнтів обслужили мережі Synevo і CSD Lab, які продовжують співпрацювати з державою у збиток.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Ключові факти

  • НСЗУ має укладені договори з 1035 медичних закладів, які серед інших послуг роблять лабораторні аналізи. Більшість з них належить до комунальної (979) та державної (31) форми власності, решта – юридичні особи та один ФОП.
  • За сім місяців 2025-го 3,6 млн людей отримали 16,2 млн послуг з лабораторної діагностики за ПМГ. 89% з них виконали комунальні медзаклади, тоді як на приватні заклади припало 9%.
  • Найбільше безкоштовних досліджень серед приватних лабораторій провели мережі Synevo (822 000 послуг) і CSD Lab (459 000 послуг). Кількість пацієнтів – 240 000 і 115 000 відповідно.

Контекст

Програма медичних гарантій (ПМГ) від НСЗУ запрацювала в повному обсязі 1 квітня 2020 року. За понад пʼять років кількість надавачів послуг зросла до 6170 медзакладів, що надають послуги за 73 пакетами. Понад 60% надавачів – ФОПи (2372) і юрособи (1475), проте 95% від загальної суми договорів припадає на комунальні та державні заклади. Бюджет НСЗУ на 2025 рік – 175,5 млрд грн.

Держава компенсує медзакладам вартість послуг за фіксованим тарифом. За пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» він розраховується на основі середньомісячної кількості унікальних пацієнтів за період з 1 квітня до 30 вересня 2024 р. Для приватних мереж лабораторій співпраця залишається дотаційною — держава компенсує лише частину, розповідав матеріал Forbes.

